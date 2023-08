Carla Diaz celebra protagonismo no filme 'Rodeio Rock': ''Realizei esse sonho''

Completando 30 anos de carreira, atriz Carla Diaz fala sobre o filme 'Rodeio Rock', em que vive par romântico de Lucas Lucco

A atriz Carla Diaz usou as redes sociais na noite de terça-feira, 08, para compartilhar com seus seguidores a sua alegria com o novo trabalho, o filme Rodeio Rock, em que vive par romântico com o cantor Lucas Lucco!

Ao publicar fotos em seu perfil no Instagram ao lado de Lucco e da produção do longa, que chega aos cinemas no dia 05 de outubro, a loira, que interpreta a personagem Lulli, contou que viu o filme pela primeira vez com a equipe e comemorou o projeto nos seus 30 anos de carreira.

"Ontem tive uma das maiores emoções da minha vida: me assisti no cinema pela primeira vez! Simmm, 30 anos de carreira e realizei esse sonho como protagonista de um filme nacional!!!! Meu coração transbordou alegria nessa noite especial somente para o elenco, produção e patrocinadores, numa cabine onde assistimos o nosso filme Rodeio Rock pela primeira vez!", iniciou ela.

"Meu muito obrigada a toda essa produção e direção que acreditou e confiou em mim e a todo esse elenco maravilhoso pela parceria e troca incrível! Não sei explicar em palavras a minha felicidade, a ficha ainda está caindo, confesso. Mas meu coração está cheio de orgulho por essa produção que está linda, orgulho também de chegar nesse lugar, da menina, hoje mulher que vem conquistando seu espaço e que não desistiu, mesmo com tantos percalços", disse Carla.

Ao finalizar, Diaz comentou sobre os períodos difíceis ao longo da carreira e incentivou os fãs a não desistirem de seus sonhos. "Desculpa falar de mim, mas hoje precisei, porque foram muitos “nãos”, foi muita ralação, nunca foi fácil e eu sei que aí, alguém pode estar lendo e passando por um momento delicado, assim como eu já passei também, mas o que eu posso te dizer é: não desista! Persista!! Um dia você vai ter orgulho da sua trajetória também, eu acredito nisso! Ahhh! Nosso filme estará nos cinemas dia 05 de outubro hein, anota aí!", escreveu na legenda da publicação.

Carla Diaz e Felipe Becari enfrentaram turbulências antes do término

O fim do noivado de Carla Diaz e Felipe Becari pegou muitos fãs do casal de surpresa recentemente. No entanto, os últimos meses não foram nada fáceis para os dois, que enfrentaram turbulências no relacionamento.

Com quase dois anos de romance, eles já enfrentavam especulações sobre o término antes da confirmação do fim do relacionamento. Em nota, a atriz explicou que os dois não estavam mais juntos e que, após algum tempo refletindo sobre o assunto, se sentiu à vontade para desabafar publicamente.

"Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", disse Carla.