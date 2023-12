Carla Diaz se emociona ao realizar nova conquista pessoal: "Um sonho"

Em suas redes sociais, a atriz Carla Diaz compartilhou uma nova conquista pessoal e se emociona com ao contar a novidade aos seus fãs; saiba o que é!

A atriz Carla Diaz se emocionou com a realização de um grande sonho. Em vídeo compartilhado em suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, a ex-BBB 21 contou que finalmente comprou sua casa própria e caiu no choro ao revelar a novidade aos seus fãs.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu com uma pequena caixinha azul na mão e logo retirou uma chave de dentro dela. "Esse não é um unboxing de nenhuma marca específica. Esse é um unboxing sobre sonhos. Esse é um unboxing de uma mulher que trabalha há muito tempo", iniciou.

Com um sorrisão no rosto e lágrimas nos olhos, Carla contou o significado daquela caixinha azul em sua vida. "Eu recebi uma caixinha como essa que minha mãe guardou com meu dinheiro e comprou meu primeiro imóvel no meu aniversário de 15 anos. Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira, e eu conquistei a minha casa própria!", celebrou.

A loira, que trabalha desde seus 3 anos de vida, ainda aproveitou para incentivar seus seguidores a persistir com seus desejos pessoais. "Esse vídeo não é para falar sobre o tamanho, do valor da casa. Assim como eu, que tenho milhares de sonhos, eu sei que você também tem. Então, eu sei que a gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos. Mas não desiste, tá? Que se eu conquistei, você também pode e vai conquistar", disse ela.

Ao finalizar, a atriz agradeceu a todos que lhe ajudaram a realizar o sonho de comprar sua casa. "Esse vídeo é em agradecimento a todas as marcas que me apoiam, que me contratam para trabalhar. E para meu muito obrigada a todos os meus fãs, que sempre estão do meu lado. Essa conquista minha não foi feita sozinha, ela foi feita de muita gente. Eu tô muito feliz", declarou Carla.

Nos comentários, seus amigos e seguidores também vibraram com a notícia. "AEEEEEEE!!! VOCÊ É MAIS QUE VENCEDORA!!!! Já prepara o open house pra gente comemorar essa grande conquista TE AMO TE AMO", disse a cantora Pocah."Parabéns Carlinha ! Você é merecedora demaaaaais", declarou um fã.

Confira a publicação: