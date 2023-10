Camila Farani aguarda chegada do bebê com esposa e fala sobre oficializar união: 'Explosão de amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Farani entregou preparativos e expectativas para a chegada do filho com Tula Tavares

Camila Farani (42), conhecida por sua participação no Shark Tank Brasil, aguarda o nascimento de seu primeiro filho ao lado da esposa, Tula Tavares, que está grávida de Lucca, futuro herdeiro do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, a empreendedora entregou preparativos e expectativas para a chegada do bebê, além de falar sobre oficializar a união com a esposa: "Explosão de amor".

"Nós estamos na expectativa, com mais ansiedade. Nesses últimos dias, eu e Tula estamos um pouco ansiosas. Acho que a ficha começa a cair. O quartinho dele está ficando pronto, então é quando, de fato, a gente começa a materializar o nosso sonho. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aproveitando muito. É uma explosão de amor que eu nunca vivi na minha vida", declarou Camila Farani , que anunciou a gravidez da esposa em agosto de 2023.

Na época, Tula Tavares já estava em seu terceiro mês de gestação, que aconteceu por fertilização in vitro com um doador anônimo e óvulos de Camila Farani, congelados há sete anos. No relacionamento desde 2021, a empreendedora realiza sonho ao lado da esposa com a gravidez de Lucca. "Posso dizer que o nascimento dele vai ser o dia mais importante da minha vida", contou ela.

Sem passar por perrengues durante o período, Camila Farani acrescentou que a esposa tem passado por uma gravidez tranquila e destacou a melhor parte da gestação: "Até agora, é quando ele mexe, geralmente à noite, mas tem dias que ele está mais agitadinho, se mexe o dia inteiro e muda de lugar para caramba. Já sei que ele vai ser mais um inquieto [risos]. Não tem como ser filho meu e da Tula e não ser. Acho que essa é a parte mais gostosa".

Apesar dos momentos de tranquilidade, a empreendedora garantiu que as duas optam por tomar alguns cuidados: "A Tula tem evitado muita aglomeração. Vez ou outra ela me acompanha, mas não é sempre. No final das contas, está sendo tudo muito tranquilo e com essa sensação gostosa, principalmente quando Lucca mexe".

Com os preparativos à todo vapor, Lucca deve chegar ao mundo equipado com um enxoval parisiense por um motivo especial, como entregou Camila Farani. "Acabamos de voltar de Paris e aproveitamos para fazer o enxoval do Lucca na França, pois tomamos essa decisão lá, em outra viagem. Como fui jurada do Hultz Price - maior evento de empreendedorismo do mundo - e estaria em Paris, uma coisa levou a outra e acabamos decidindo escolher tudo lá. Trouxemos bastante coisinhas, todas escolhidas com muito amor e carinho".

Leia também: Além da filha de Viih Tube, veja outros bebês que não vão precisar se preocupar com dinheiro

Além da espera por Lucca, Camila Farani também revelou que o futuro reserva outras novidades para a família e garantiu que vem uma oficialização de sua união com Tula Tavares pela frente: "Sem dúvida nenhuma! A gente só não sabe, ainda, se vai ser um festão ou se vai ser uma coisa mais íntima. Mas, com certeza, iremos oficializar a nossa união".