Cacau Colucci, do BBB 10, casa com delegado e celebra em São Paulo

Ex-BBB, Cacau Colucci oficializou união com o delegado Bruno Lima no último domingo, 8

Cacau Colucci (39), ex-BBB e influenciadora digital, oficializou a união com o delegado Bruno Lima em uma cerimônia de casamento em uma casa de festas na Serra da Cantareira, em São Paulo. Na noite do último domingo, 8, ela e o marido trocaram alianças na presença de amigos e parentes queridos do casal.

Colucci usou um lindo vestido branco sem alças, com mangas e bordados cintilantes. Já o delegado ousou na hora de escolher o terno, e optou por um tom de azul para o blazer e a calça, além da camisa branca, para completar o look.

A cerimônia foi repleta de romantismo e a ex-BBB e o noivo se emocionaram bastante. Nas redes sociais, ela compartilhou momentos do casamento e fotos ao lado do amado. "Eu digo sim para você em todas as minhas vidas, meu amor", escreveu na legenda de uma das publicações.

Os dois estão juntos desde 2018 e se casaram no civil no ano de 2021. Juntos, eles são pais de Arthur, que completou um ano em outubro de 2022. O bebê nasceu em Indaiatuba, no interior da cidade de São Paulo. "Arthurzinho nasceu com 45 cm e 2.275kg, um pouquinho abaixo do peso mas está tudo bem e bora engordar aqui fora. Depois conto mais detalhes pra vocês!", escreveu Colucci, no anúncio do nascimento de seu primeiro filho.

A influenciadora participou da 10ª edição do Big Brother Brasil. Na temporada, ela foi eliminada contra o lutador Marcelo Dourado, com 62% dos votos dos telespectadores do programa. O atleta acabou se tornando o campeão do reality naquele ano, com 60% dos votos do público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cacau Colucci (@cacaucolucci)

EX-BBB COMEMORA O PRIMEIRO ANO DE SEU FILHO COM FESTA

Em outubro do ano passado, Arthur, o primogênito de Colucci e do delegado, completou 1 ano de vida. Para celebrar a data especial, eles reuniram amigos e familiares em uma festa temática do desenho Patrulha Canina e compartilharam os registros nas redes sociais.

"Sem palavras pra descrever esse dia!! Uma felicidade sem tamanho celebrar 1 aninho do meu pequeno ao lado de pessoas tão especiais e profissionais tão dedicados. Gratidão é a palavra. E o tema não podia ser outro né? Patrulha Canina na área!", escreveu ela.