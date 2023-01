Ex-BBB Cacau Colucci se casa com Bruno Lima em São Paulo

Ex-BBB Cacau Colucci oficializa sua união com Bruno Lima em cerimônia romântica de casamento em São Paulo

A ex-BBB e influenciadora digital Cacau Colucci está casada! Na noite deste domingo, 8, ela subiu ao altar com o delegado Bruno Lima em uma cerimônia de casamento em uma casa de festas na Serra da Cantareira, em São Paulo.

Os dois celebraram a união em uma celebração com muito romantismo e com a presença de amigos e familiares. A noiva usou um lindo vestido branco sem alças, com mangas e bordados. O noivou optou por um terno azul e ficou emocionado durante a celebração.

Os dois estão juntos desde 2018 e já se casaram no civil em 2021. Eles são pais de Arthur, que completou um ano em outubro de 2022.

Vale lembrar que Cacau Colucci participou do Big Brother Brasil 10.

Fotos: Leo Franco / Agnews

Cacau Colucci mostra as fotos do aniversário do filho

Em outubro de 2022, Cacau Colucci exibiu um álbum de fotos de como foi a festa de aniversário de um ano do filho, Arthur.

"Sem palavras pra descrever esse dia!! Uma felicidade sem tamanho celebrar 1 aninho do meu pequeno ao lado de pessoas tão especiais e profissionais tão dedicados. Gratidão é a palavra. E o tema não podia ser outro né? Patrulha Canina na área!", disse ela.