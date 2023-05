Bruno Gagliasso traiu Giovanna Ewbank? Relembre o caso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank passaram por término relâmpago após traição do ator

Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (41) vivem um casamento há mais de uma década, mas o casal já enfrentou alguns empecilhos ao longo da relação. Em 2012, pouco tempo após se casarem, os dois passaram por um término relâmpago depois de uma traição do ator, que teria acontecido com a modelo Carol Francischini (34). Durante o Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank relembrou o caso:

"No início, eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí", declarou a apresentadora. "A gente tem que experimentar tentar (…). É natural a gente passar por processos em um relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é", completou Giovanna Ewbank .

Com a traição de Bruno Gagliasso , o casal se separou em junho de 2012, dois anos após a união em matrimônio. Na época, rumores circulavam de que o ator seria pai da filha de Carol Francischini, o que foi descartado após um exame de DNA do atual marido de Giovanna Ewbank. O casal anunciou que havia reatado o casamento poucos meses após a separação, em agosto do mesmo ano.

