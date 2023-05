Quem é Julio Cesar? Goleiro teve término relâmpago em casamento com Susana Werner

Julio Cesar e Susana Werner se tornaram assunto após anúncios sobre o relacionamento nesta semana

A atriz e empresária Susana Werner (45) e Julio Cesar (43) se tornaram assunto nesta semana ao anunciarem o fim do casamento de 21 anos e, pouco tempo depois, decidirem reatar a relação. Werner abriu mão da carreira na atuação em 2002, ao casar com o ex-atleta e ir morar com ele na Europa. Já o jogador de futebol chegou a ser um grande goleiro da Seleção Brasileira.

Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Julio Cesar jogou em times como Flamengo, Inter de Milão e Benfica ao longo de sua carreira . Além disso, entre os anos 2002 e 2014, ele atuou como goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, defendendo o país em três Copas do Mundo e outros embates internacionais.

Ele começou a carreira com apenas 9 anos, no time de futsal Grajaú Country Club. O ex-atleta entrou no Flamengo aos 12 anos e, desde então, acumulou diversos feitos e prêmios em sua trajetória. Seu auge aconteceu entre os anos de 2009 e 2010, enquanto jogava pelo Inter de Milão, e foi classificado como o terceiro maior goleiro do mundo.

Foi no mesmo ano, em 2010, que o então goleiro da Inter de Milão sofreu um acidente de carro na Itália. Ele estava abordo de sua Lamborghini quando sofreu o acidente, porém, não se feriu. Segundo notícias da época, os passageiros que estavam com o goleiro no momento tiveram apenas alguns ferimentos leves.

Leia também:Susana Werner volta atrás na separação com Julio Cesar

Ainda neste período, Julio Cesar conquistou a tríplice coroa no esporte, acumulando no mesmo ano os títulos da Liga dos Campeões da UEFA, Copa Itália e Serie A. No ano seguinte, em 2010, ele também foi eleito o melhor goleiro da UEFA na temporada. Em 2018, após passagens pelos times Queens Park Rangers, Toronto FC e Benfica, ele retornou ao Flamengo.

Sua aposentadoria aconteceu três meses após o retorno ao time carioca. No último jogo, Julio Cesar foi peça importante da vitória do Flamengo sob o América Mineiro, conquistando o placar de 2 a 0. Em 2020, ele foi o único goleiro a aparecer em um ranking feito por especialistas dos jornais O Globo e Extra, entre os maiores ídolos de futebol da história do Flamengo. Atualmente, o ex-atleta é empresário de jovens atletas, comentarista de um canal e TV e cuida dos negócios da família.

Julio Cesar e Susana se casaram em 2002 e, juntos, os dois são pais de Cauet (20) e Giulia (17). O anúncio do término aconteceu no último domingo, 21, através de uma publicação feita no Instagram da empresária. "Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível", escreveu ela.

Leia também:Amiga revela porque Susana Werner terminou casamento e voltou atrás

No entanto, a separação durou por pouco tempo e, nesta terça-feira, 23, a atriz apareceu novamente nas redes sociais para anunciar que os dois haviam reatado. "Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", escreveu.

Nesta quarta, 24, uma amiga próxima ao casal explicou ao jornal Extra que o ex-goleiro estaria se desdobrando e trabalhando muito mesmo após o fim da carreira e a empresária esperava que, agora, eles pudessem levar uma vida mais tranquila e parceria nas questões familiares, já que foi responsável pela família enquanto ele estava nos gramados.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE SUSANA WERNER E JULIO CESAR