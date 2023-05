Amiga revela porque Susana Werner terminou casamento e voltou atrás: "Ele não cumpre"

Amiga revela porque Susana Werner tomou decisão drástica na união com Julio Cesar; ela voltou atrás 36h depois

O curto período que Susana Werner e Julio Cesar ficaram separados intrigou os fãs do casal. Afinal, o que aconteceu para que eles decidissem terminar o casamento e reatassem a união apenas poucas horas depois do anúncio?

Juntos há mais de duas décadas, os dois passaram por uma crise motivada pelo excesso de compromissos do ex-jogador de futebol. As informações são do jornal 'Extra', que revela porque ela se irritou e tomou a atitude precipitada.

De acordo com uma amiga próxima ao casal ouvida pela publicação, o ex-goleiro está se desdobrando e trabalhando muito mesmo após o fim da carreira. Ele atua como empresário de jovens atletas, é comentarista de um canal e TV e cuida dos negócios da família. A modelo esperava que, agora, eles pudessem levar uma vida mais tranquila.

Esse amigo explicou que Susana Werner sempre foi responsável pela criação dos filhos enquanto ele estava nos gramados. Agora, ela esperava um pouco mais de parceria nas questões familiares.

"Há 20 anos ela largou tudo para bancar o sonho dele de jogar na Europa. Segurou a onda, criou os filhos, se tornou dona de casa. Não é fácil. Quando finalmente começa a dar os próprios passos novamente, ele não cumpre parte do trato", disse uma amiga da loira.

REATOU!

A atriz e empresária Susana Werner (45) surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 23, ao contar que decidiu dar uma nova chance ao casamento com o goleiro Julio Cesar (43). No último domingo, 21, ela fez um post para contar que o casamento de 21 anos chegou ao fim. Porém, eles conversaram novamente e perceberam que ainda existe amor na relação deles.

"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela na legenda de um post no qual compartilhou a seguinte frase: "Insistir no amor sempre será a resposta certa".