Susana Werner aparece pela primeira vez após o fim do casamento de 21 anos

Susana Werner surge nas redes sociais pela primeira vez depois de anunciar a separação e brinca: 'Cara de morta com farofa'

A atriz e empresária Susana Werner (45) apareceu nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 22, após anunciar o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar (43). Nos stories do Instagram, ela mostrou que segue com a sua rotina normal de trabalho.

Inclusive, ela apareceu organizando o que restou do estoque de sua antiga loja de roupas e decidiu fazer uma doação para os seguidores. Com isso, ela brincou sobre ao usar um filtro para falar com os seguidores. “Bom dia, vou usar um filtrozinho hoje. Acordei agora com cara de morta com farofa”, disse ela, que doou vários casacos e blazer para os seguidores.

Antes disso, ela fez um post sobre a separação e apagou pouco depois. O print da mensagem circulou pela internet, no qual ela falava sobre a decisão de se separar. “Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família”, declarou.

Susana e Julio foram casados por 21 anos e tiveram dois filhos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

O anúncio da separação de Susana Werner e Julio Cesar

Na manhã de domingo, 21, Susana Werner fez um post no Instagram para anunciar o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.