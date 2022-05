Bruno Gagliasso surge com peruca loira e brinca com os fãs: ''Juro que não sou a Giovanna Ewbank''

O ator Bruno Gagliasso arrancou risadas dos seus seguidores ao posar com uma peruca loira nas redes

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 12h00

Bruno Gagliasso (40) divertiu os seus seguidores ao surgir com um novo visual nas redes sociais.

O ator compartilhou uma foto usando uma peruca loira e brincou ao fazer uma comparação com a esposa, Giovanna Ewbank (35).

“Juro que não sou a @gioewbank JURO”, escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs do casal não deixaram de comentar a brincadeira do artista. "Mirou na Gioh acertou no Oswaldo Montenegro", "Bruno Cobain", "Genteeee! Igual", dispararam.

Recentemente, Bruno Gagliasso completou 40 anos de vida e ganhou uma declaração e tanto da esposa, Giovanna Ewbank.

CONFIRA A FOTO DE BRUNO GAGLIASSO LOIRO