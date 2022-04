Bruno Gagliasso completa 40 anos e ganha linda declaração de Giovanna Ewbank: ''O homem da minha vida!''

Ator Bruno Gagliasso faz aniversário, e Giovanna Ewbank, com quem tem três filhos, ressalta qualidades do parceiro

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 11h25

Dia de festa na casa da família Ewbank Gagliasso! O ator Bruno Gagliasso está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 14!

Em seu feed, o artista comemorou a chegada dos 40 anos e publicou um momento encantador em que recebeu a visita de uma linda borboleta, que posou em seu rosto.

De chapéu, ele compartilhou os lindos registros no Instagram na data especial. "Porque a vida começa aos 40! Obrigado", escreveu ele na legenda da postagem.

Nas redes sociais, Gagliasso ganhou uma bela homenagem da esposa, Giovanna Ewbank (35). A loira postou uma sequência de fotos com o marido, com quem tem três filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1).

"40 ANOS! Sempre que me perguntam sobre o Bruno e o que eu mais gosto nele, eu respondo: “ele é o cara MAIS LEGAL que eu conheço”. E se você perguntar aos amigos eles irão dizer o mesmo. E não é só porque ele vive intensamente e faz questão de deixar a vida de todos mais leve e feliz. E também não é porque ele sempre olha pelo lado bom. E nem é só porque ele é o melhor pai e marido do mundo. É porque, sim, ele erra. E aprende com seus erros. Porque ele é humano, tem empatia, quer fazer a diferença na vida de todos. Às vezes ele acha que é capaz de abraçar o mundo. E ele consegue. Não me pergunte como, porque acho que isso é pra poucos. Desses 40 anos, tenho o privilégio de conviver há 13 com meu marido, foram tantas as transformações!", começou escrevendo.

"Vi ele vencer inúmeras vezes; ganhar dezenas de prêmios; se entregar para os amigos; ser o melhor filho que uma mãe pode ter; vi ele se reconectar com o seu pai e transformar essa relação; vi sua lealdade com as pessoas que cresceram com ele; vi ser justo e não se calar em diversas situações. Vi ele se tornar homem e pai, e assim se transformar mais uma vez em alguém ainda melhor, e nesse processo o vi chorar…de amor, gratidão, indignação, medo, raiva, alegria, alívio e certeza. O vi construir uma escola no Malawi e se tornar parte do Unicef. Vi ele se tornar pai pela 2ª vez, e ali descobrir outro pai, diferente do primeiro e ainda mais sensível podendo reviver suas memórias de filho homem com seu pequeno grande herói", continuou.

"Vi ele isolado na pandemia fazendo de tudo para que a família se sentisse segura e feliz diante do mundo desabando; vi ele se tornar pai novamente, pela 3ª vez, e completamente diferente do que já tinha sido e continua nesse processo de descoberta do novo e entendendo como é ter um filho intenso e hiperativo como ele. O vi plantar milhares de árvores. E sim, o vi fracassar algumas vezes, mesmo que essa palavra não exista pra ele. Vi tudo isso pra ter a certeza de que ele é o homem da minha vida! TE AMO ATÉ A ETERNIDADE MEU AMOR! Feliz Ano! Que orgulho que temos de você!", finalizou Gioh.

Bruno Gagliasso compartilha conversa fofa dos filhos

Recentemente, Bruno Gagliasso compartilhou uma conversa dos filhos, Titi e Bless, com o filho de Fernanda Gentil (35), Gabriel (6). No papo, o filho de Gentil falava que iria chamar engenheiros profissionais para construir sua futura casa com sete quartos, para que coubessem os amigos. Segundo Bruno, Titi então falou: "Posso chamar meu avô que é construtor", e Bless adicionou: "Meu pai também". Gabriel, então, perguntou se Gagliasso era engenheiro, e Bless disse que não. "O que ele faz na obra então?", questionou o filho de Fernanda. De acordo com a legenda feita pelo ator, um logo silêncio se instalou no carro até que Titi respondesse: "Eu acho que ele é pedreiro", e com animação Bless concordou.

Confira a publicação de Bruno Gagliasso:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)