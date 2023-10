Bruno de Luca deve responder por omissão de socorro de Kayky Brito; entenda

Caso de Kayky Brito tem reviravolta e Ministério Público do Rio de Janeiro solicita autuação de Bruno de Luca por não prestar socorro ao amigo

O caso envolvendo o acidente do ator Kayky Brito acaba de ganhar um novo capítulo nesta sexta-feira, 13. De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o Ministério Público do Rio de Janeiro quer responsabilizar Bruno de Luca por não prestar socorro ao amigo, que sofreu um atropelamento no início de setembro deste ano

Anteriormente, o delegado Angelo Lages, titular da 16ª DP no Rio de Janeiro, havia informado ao G1 que o caso foi arquivado e que Bruno não era obrigado a prestar auxílio. Mas de acordo com as novas informações divulgadas pelo O Globo, o promotor de justiça Márcio Almeida solicita a autuação do apresentador, marcando uma reviravolta no caso.

Além disso, o Ministério Público também solicita uma nova declaração do ator. Kayky deve decidir se pretende tomar medidas legais contra o motorista Diones Coelho da Silva, por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos. Vale lembrar que antes, o delegado responsável pela investigação afirmou que o condutor agiu de forma correta no caso.

Vale lembrar que na última terça-feira, 10, Kayky usou suas redes sociais pela primeira vez após o acidente para compartilhar um vídeo de agradecimento por todo o carinho que recebeu desde que foi internado às pressas. Ele também agradeceu ao motorista por ter prestado socorro imediato. Nos comentários nas redes sociais, Diones também celebrou a recuperação do ator.

O que Bruno de Luca disse à polícia?

Bruno de Lucas chegou a prestar depoimento na delegacia e revelou que não tinha noção que Kayky foi vítima de um acidente. O apresentador contou que os dois haviam se despedido minutos antes e acreditou que o amigo teria ido direto para casa, por isso, quando viu o atropelamento, não soube que se tratava do amigo.

"Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo estávamos escrevendo uma peça, se divertindo, e aconteceu o que vocês viram. Agora ele precisa se recuperar. Só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele", Bruno declarou logo após o acidente.

Como está Kayky Brito?

O ator Kayky Brito segue em processo de recuperação em casa após receber alta do hospital no dia 29 de setembro deste ano. O artista ficou internado por quase um mês em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado em uma avenida na orla da praia durante uma madrugada e ter sofrido um politrauma corporal e traumatismo craniano.

Mas de acordo com o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, Kayky Brito sentiu um estranhamento ao descobrir o que aconteceu na noite do atropelamento. Por isso, ele ainda não se sente pronto para reencontrar seu antigo amigo, Bruno De Luca neste momento e tem o apoio de sua família; saiba mais detalhes sobre a decisão do ator.