Kayky Brito ainda não está pronto para reencontrar Bruno De Luca. Entenda

Colunista revela que Kayky Brito ainda está digerindo tudo o que aconteceu na noite do atropelamento e tem o apoio de sua família

O ator Kayky Brito segue em processo de recuperação em casa após receber alta do hospital. Ele ficou internado por quase um mês em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado em uma avenida na orla da praia durante uma madrugada. Agora, ele está digerindo tudo o que aconteceu e não está pronto para reencontrar o apresentador Bruno De Luca.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, Kayky Brito sentiu um estranhamento ao descobrir o que aconteceu na noite do atropelamento. Por isso, ele não quer dar prioridade para reencontrar Bruno De Luca neste momento e tem o apoio de sua família para não se desgastar com isso. O apresentador teria mandado mensagens para a família do amigo, mas só será recebido quando o ator estiver pronto.

Vale lembrar que Kayky estava com Bruno em um quiosque na orla da praia antes de ter sido atropelado. Após o acidente, as câmeras de segurança flagraram Bruno levando as mãos à cabeça e indo embora do local sem prestar socorro ao amigo que estava atropelado na avenida. Por causa disso, Bruno chegou a prestar depoimento à polícia e disse que não sabia que era Kayky quem tinha sido atropelado e só descobriu isso na manhã seguinte, quando já estava em São Paulo.

Kayky Brito apareceu falando em vídeo após o acidente

O ator Kayky Brito deu detalhes de como está a sua saúde após ter alta do hospital. Ele deixou o hospital no dia 29 de setembro após passar mais de 20 dias internado por causa dos ferimentos do atropelamento. Agora, ele reapareceu na internet em um novo vídeo e contou que está se recuperando.

O artista revelou que ainda tem uma sequela do lado direito do corpo, mas está bem e já consegue andar sozinho. “O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. Está tudo bem, vamos que vamos”, disse ele.

Ainda em seu vídeo, ele deu uma lição de desejo de viver após ter uma nova chance. “O negócio é viver! E viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre”, afirmou.

Por fim, o ator também fez agradecimentos para quem o apoiou em sua internação. "Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que me mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês”, disse ele.