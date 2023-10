Motorista que atropelou Kayky Brito reage ao novo vídeo do ator: ‘Que felicidade’

Motorista Diones Coelho escreve recado para Kayky Brito e pede para encontrar o ator pessoalmente

O motorista Diones Coelho, que foi quem atropelou o ator Kayky Brito no início de setembro, se pronunciou ao ver o novo vídeo do artista. Nesta terça-feira, 10, o ator compartilhou um vídeo de agradecimento por todo o carinho que recebeu desde que foi internado às pressas e agradeceu ao motorista por ter prestado socorro imediato. Agora, o motorista respondeu e disse que quer encontrar o artista.

Nos comentários nas redes sociais, Diones escreveu: “Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe”.

O que Kayky Brito falou no vídeo?

Em um vídeo no Instagram, o ator Kayky Brito apareceu cantando e fez um agradecimento especial para os fãs, o motorista que chamou o socorro após atropelá-lo, aos bombeiros e sua família. Então, ele contou que ainda tem um pouco de sequela no lado direito do corpo, mas já consegue andar e falar.

"Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que me mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês”, disse ele.

Então, ele celebrou a oportunidade de continuar a viver após o atropelamento. "O negócio é viver! E viver como se não houve amanhã, porque viver é um milagre. O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. está tudo bem, vamos que vamos”, afirmou.