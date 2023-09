Bruno de Luca será indiciado após acidente de Kayky Brito? Entenda

Depois de quase um mês de investigação, a polícia do Rio de Janeiro tomou a decisão sobre Bruno de Luca e o caso de Kayky Brito

O caso envolvendo o acidente do ator Kayky Brito será arquivado a pedido do delegado Angelo Lages, titular da 16ª DP, no Rio de Janeiro. Depois da investigação, acredita-se que o que aconteceu no dia 2 de setembro foi uma fatalidade.

Apesar das dúvidas e críticas de algumas pessoas, o motorista Diones Coelho da Silva e o ator Bruno de Luca não serão indiciados. Em entrevista ao G1, o delegado afirmou que o motorista agiu de maneira correta e Bruno não tinha obrigação de ajudar.

"O motorista, ao se envolver em um atropelamento, tem o dever legal de pedir socorro. Além disso, a partir do momento em que alguém presta socorro, qualquer outra pessoa que estivesse naquela cena fica isento de qualquer tipo de responsabilidade", disse.

“Se a gente fosse pensar em indiciar o Bruno de Luca, também a gente deveria indiciar as pessoas que estavam no quiosque, a própria passageira e outras pessoas que estavam no local. Então, a partir do momento que uma pessoa solicitou socorro, todos os demais que estão ali ficam isentos de responsabilidade”, completou.

Ainda conforme o delegado, o motorista não responderá por nenhum crime, já que ficou comprovado que ele andava abaixo da velocidade permitida na via. Ele estava a 48 km/h, sendo que o limite é de 70 km/h. Ele também não havia usado nenhum tipo de substância ou bebida, e também prestou socorro imediato.

Leia também: Como foi o acidente de Kayky Brito? Imagens chocantes foram divulgadas

“O que interessava para a gente era saber se o motorista concorreu com o atropelamento. Exemplo: conversando ou mexendo no celular. Mas o motorista estava correto”, prosseguiu Lages.

O QUE DISSE BRUNO DE LUCA À POLÍCIA?

Vale destacar que Bruno de Lucas chegou a prestar depoimento na delegacia e revelou que não tinha noção que Kayky foi vítima de um acidente. Ele contou que os dois haviam se despedido minutos antes e acreditou que o amigo teria ido direto para casa.

Em entrevista na porta da delegacia, Bruno de Luca afirmou que estava assustado com o que aconteceu com Kayky, uma pessoa a qual ele considera um dos seus grandes amigos.

"Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo estávamos escrevendo uma peça, se divertindo, e aconteceu o que vocês viram. Agora ele precisa se recuperar. Só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele", disse.