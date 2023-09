Como foi o acidente de Kayky Brito? Imagens chocantes foram divulgadas

Câmera de segurança instalada em avenida mostrou exato momento em que Kayky Brito é atropelado por carro, no Rio de Janeiro

O caso de atropelamento envolvendo o ator Kayky Brito (34) ganhou um novo capítulo ainda neste sábado, 2. Isso porque foram divulgadas imagens do momento em que o artista atravessava a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

No registro realizado por uma câmera de segurança instalada na altura do número 4.700, é possível ver o exato momento que Kayky é atingido por um carro. O relógio marcava 00h50, quando o ator surge voltando de seu carro e tentando atravessar a rua.

Em meio a escuridão do local, o artista sai correndo de trás do veículo e acaba sendo atingido poucos segundos depois. Na ocasião, o motorista parou e prestou socorro, esperando a chegada da polícia e do corpo de bombeiros, que levou Kayky para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Ao chegar na unidade hospitalar, Kayky Brito foi diagnosticado com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. No local, ele passou por diversos exames e ficou internado até se estabilizar. Logo depois, ele foi transferido para o Hospital Copa D'or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Em depoimento à polícia, o motorista se mostrou lúcido e afirmou que o ator cruzou a pista repentinamente, mal dando tempo dele desviar o veículo para a faixa da direita. Além disso, o condutor passou pelo teste do 'bafomêtro', o qual constatou que ele não havia feito ingestão de bebidas alcoólicas.

O momento em que Kayky Brito foi atropelado

Imagem: RJTV pic.twitter.com/tDNX5BvOEZ — Eduardo Moura (@eduardomouraof) September 2, 2023

Apesar de estável, o estado de Kayky é considerado grave. Em entrevista concedida na porta do hospital, a irmã do ator, Stephany Brito, comoveu com suas palavras aos repórteres que estavam de plantão.

"Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse emocionada, sem dar maiores detalhes sobre como estava o irmão.

O QUE É POLITRAUMA CORPORAL?

O politrauma corporal acontece quando múltiplos órgãos ou partes do corpo sofrem ferimentos em decorrência de ações externas, como acidentes. O diagnóstico também é conhecido como politraumatismo e pode incluir lesões nos órgãos, fraturas e hemorragias. Com isso, os médicos costumam fazer procedimentos para preservar as vias respiratórias e também exames neurológicos nos pacientes.