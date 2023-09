Quais novelas Kayky Brito atuou? Ator iniciou carreira em sucesso do SBT

Logo no início da carreira, Kayky Brito passou de estreante de novela do SBT para protagonista da TV Globo

Conhecido por estrelar diversas novelas de sucesso na TV aberta, o ator Kayky Brito (34) sofreu um acidente na madrugada deste sábado (2), no Rio de Janeiro. O artista, que está internado em estado grave, iniciou sua carreira no SBT.

Nos anos 2000, Kayke despontou no cenário nacional após entrar para o elenco da novela Chiquititas, que acabou marcando a estreia de diversos nomes que vieram a se destacar na televisão nos anos seguintes.

Na trama, ele interpretou o pequeno Fabrício. Sua atuação foi o suficiente para chamar atenção da TV Globo, que o contratou em 2002 para protagonizar a novela O Beijo do Vampiro, produção lembrada até os dias atuais.

No ano seguinte, Kayky foi escalado para participar de Chocolate com Pimenta, o qual se tornou seu trabalho de maior projeção. Ele interpretou Bernadete, um garoto que foi criado como se fosse uma menina.

Ainda na TV Globo, ele participou de Alma Gêmea, Cobras & Lagartos, Sete Pecados, Passione, Malhação e Alto Astral. Em 2017, ele foi contratado pela Record TV, onde estrelou O Rico e Lázaro. Dois anos depois ele retornou para a TV Globo, onde viveu Candé, em Verão 90.

KAYKY BRITO ESTAVA ACOMPANHADO DE BRUNO DE LUCA ANTES DE ACIDENTE

O ator Kayky Brito está internado em estado gravíssimo em um hospital municipal no Rio de Janeiro após ser atropelado em uma avenida na Barra da Tijuca. Aos poucos, novos detalhes do que aconteceu estão sendo revelados na imprensa. Agora, o delegado Ângelo Lages, da 16ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, informou que Kayky estava com o ator e apresentador Bruno De Luca antes do acidente.

O delegado contou à CNN Brasil que Kayky Brito estava em um quiosque com os amigos, incluindo Bruno De Luca, quando saiu para ir até o seu carro. Ao voltar para o quiosque, ele foi atropelado por um carro de aplicativo. O motorista disse que tentou desviar do ator, mas não conseguiu e prestou socorro. Kayky foi levado em estado grave para o hospital e está internado no CTI.