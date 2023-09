O que Bruno de Luca disse em depoimento à polícia? Acidente de Kayky gerou dúvidas

Depoimento de Bruno de Luca sobre acidente envolvendo Kayky Brito tem causado questionamentos em quem tem acompanhado o caso

O atropelamento de Kayky Brito (34) segue em alta na mídia e gerando grandes questionamentos dos fãs do ator. Um deles é a respeito da reação de Bruno de Luca (41), que apesar de estar no local do acidente, não chegou a socorrer o amigo.

Neste domingo, 10, o caso voltou a ganhar destaque após o programa Domingo Espetacular, da Record TV, mostrar novas imagens do incidente e trazer uma exclusiva com testemunhas.

No vídeo, dá para ver que o apresentador fica desesperado ao ver o atropelamento, coloca as mãos à cabeça, mas evita se aproximar do local onde aconteceu o acidente. Em seguida, ele cruza a pista da avenida onde aconteceu o atropelamento, mas não chega perto do amigo.

Depois, o ator fala com um dos funcionários do quiosque onde os dois estavam. Uma mulher se aproxima, conversa com Bruno de Luca e ele deixa o local imediatamente sem prestar socorro ao amigo. Ele segue pela areia da praia e vai embora.

Na última semana, Bruno compareceu a 16ª DP para prestar depoimento sobre o caso e revelou detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Ele confessou que soube que Kayky havia sido vítima de um acidente por volta das 9h de domingo, quando estava no aeroporto, em São Paulo, onde viajou para participar de um festival de música.

Ainda segundo o artista, eles teriam se encontrado naquela noite para planejar uma peça juntos. Logo depois, eles se despediram e o amigo atravessou a rua. Em poucos minutos, ele presenciou o atropelamento, mas, como já havia se despedido do amigo, não imaginou que seria ele.

Leia também: Como foi o acidente de Kayky Brito? Imagens chocantes foram divulgadas

Em depoimento, o apresentador confessou que estava bêbado e, por conta da situação assustadora que presenciou à distância, preferiu voltar logo para casa, por ter trauma de acidentes. Pela manhã, ao acordar, Bruno chegou a mandar mensagem para Kayky e comentou sobre o que aconteceu perto do quiosque.

Em entrevista na porta da delegacia, Bruno de Luca afirmou que estava assustado com o que aconteceu com Kayky, uma pessoa a qual ele considera um dos seus grandes amigos.

"Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo estávamos escrevendo uma peça, se divertindo, e aconteceu o que vocês viram. Agora ele precisa se recuperar. Só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele", disse.