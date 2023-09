Caso Kayky Brito: imagens fortes complicam depoimento de Bruno de Luca

Caso Kayky Brito: programa de TV exibe gravações inéditas do momento do acidente

Novas imagens exibidas pelo programa Domingo Espetacular mostram detalhes da reação de Bruno de Luca ao atropelamento do ator Kayky Brito. Divulgadas com exclusividade pelo programa da Record TV, elas confirmam a versão das testemunhas.

No vídeo gravado por outras câmeras de segurança, é possível ver que o apresentador fica desesperado ao ver o atropelamento, coloca as mãos à cabeça, mas evita se aproximar do local onde aconteceu o acidente.

Em outro momento, o ator cruza a pista da avenida onde aconteceu o atropelamento, mas não chega perto do amigo. Depois, o ator fala com um dos funcionários do quiosque onde os dois estavam. Uma mulher se aproxima, conversa com Bruno de Luca e ele deixa o local imediatamente sem prestar socorro ao amigo. Ele segue pela areia da praia e vai embora.

As imagens corroboram com o depoimento das testemunhas, que dizem que Bruno de Luca sabia que a vítima era Kayky Brito. Para o delegado que investiga o caso, ele disse que foi embora porque não sabia que o envolvido era o amigo.

Veja o vídeo:

Ao vivo no #DomingoEspetacular: novas testemunhas dizem que Bruno de Luca sabia que o homem atropelado era Kayky Brito



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6Dw15pic.twitter.com/DMWUQPcrJ5 — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 10, 2023

Testemunhas dizem que ator sabia

Duas testemunhas do caso Kayky Brito fizeram novas revelações sobre o comportamento do ator Bruno de Luca após o acidente que deixou o amigo em estado grave. Elas desmentiram a versão que ele deu ao delegado que investiga o caso.

No depoimento realizado na última semana, ele alegou que não sabia quem era a pessoa que foi atropelada. As testemunhas falaram com o Balanço Geral, programa da Record TV.

"A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou pra comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela", contou uma das testemunhas.