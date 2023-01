Bruna Marquezine encanta seguidores com foto de quando era criança

Atriz Bruna Marquezine compartilha montagem com personagem de novela de 2003 e fãs vão à loucura

Nesta quinta-feira, 26, a atriz Bruna Marquezine (27) decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa surgiu em uma publicação com uma montagem, onde aparece com uma foto sua dos tempos em que vivia a personagem Salete, na novela Mulheres Apaixonadas.

Como até hoje Bruna é lembrada pelos fãs como a filha de Vanessa Gerbelli na trama de Manoel Carlos, de 2003, a atriz decidiu aquecer os corações dos seus seguidores com uma montagem comparando o hoje com o passado.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz, além de pessoas nostálgicas com a personagem. “Lindinha desde pequenininha”, comentou uma internauta. “Aaaaah, Salete!”, disse outra, empolgada. “Mini Bruna”, brincou uma terceira seguidora.

Veja a publicação da atriz Bruna Marquezine resgatando uma foto de quando era bem pequena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)



Nas últimas semanas, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao aparecer magérrima durante um treino com o seu personal trainer, Chico Salgado. O profissional registrou alguns exercícios da artista na academia e mostrou o quanto ela está em forma. Nas imagens, a morena deixou a barriguinha sarada à mostra e ostentou o corpo magérrimo ao usar apenas um conjunto de top e calça justa. No vídeo, Salgado brincou sobre o horário do treino de Bruna. “Estraga meu Big Brother Brasil mesmo. Hoje é dia de BBB e ela está aqui treinando”, brincou ele.