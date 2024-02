Britney Spears e Justin Timberlake trocam farpas após tentativa de reconciliação

Após pedido de desculpas, Britney Spears perde a linha e troca farpas com Justin Timberlake ao ouvir nova declaração polêmica

A relação turbulenta entre Britney Spears e Justin Timberlake acaba de ganhar mais um capítulo nesta sexta-feira, 01. Depois que a cantora publicou um pedido de desculpas e tentou se reconciliar com o ex-namorado, o artista deu uma nova declaração polêmica durante um show e recebeu uma resposta afiada da princesa do pop.

Britney e Justin pareciam estar em bons termos novamente depois que a cantora usou as redes sociais para se desculpar com o artista. Em seu perfil oficial no Instagram, a loira lamentou a série de revelações polêmicas sobre o antigo relacionamento em seu livro, 'A Mulher em Mim', e até elogiou a nova canção do ex-parceiro.

Mas Justin não retribuiu o gesto e anulou qualquer chance de reconciliar sua amizade com a artista. Durante um show em Nova York, o cantor mandou uma indireta nada discreta para a ex-namorada: "Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas... Para definitivamente ninguém, porr*”, disparou logo após o pedido de desculpas.

Assim que Britney ouviu a declaração do ex-namorado, fez questão de responder à altura com uma nova publicação em seu Instagram. Mesmo sem citar nomes, a loira deixou claro que estava se referindo a Timberlake ao retirar seu pedido de desculpas: "Alguém me disse que alguém estava falando mal de mim nas ruas!”, iniciou.

“Você quer levar isso para o tribunal ou vai para casa chorando para sua mãe como fez da última vez? Eu não sinto muito!", ela ameaçou o ex-namorado, com quem viveu um relacionamento conturbado entre os anos de 1999 e 2002. Em seu novo livro de memórias, a artista expôs alguns detalhes nunca antes revelados sobre o passado de Justin.

Britney chegou a revelar que engravidou do cantor, mas passou por um aborto a pedido do namorado. A decisão partiu do parceiro, e tudo aconteceu em casa. Rumores sugerem que essas revelações impactaram negativamente o aguardado retorno musical do cantor, levando a cantora a pedir desculpas publicamente após a repercussão.

Britney Spears vive divórcio conturbado:

Além de trocar farpas com seu ex-namorado, Britney Spears também vive um conflito por conta do fim de seu casamento com o modelo Sam Asghari, que pediu o divórcio da cantora em agosto do ano passado. Segundo uma fonte da revista US Weekly, o ex-marido quer mudar as regras do acordo pré-nupcial do casal para receber uma indenização.

Sam sente que deveria ser compensado por tudo que passou com Britney: “A quantia exata que deseja está sendo mantida em sigilo, mas ele não está satisfeito com o que Britney e sua equipe propuseram", afirmou a fonte. “Há muita disputa entre idas e vindas. As coisas se tornaram muito mais complicadas do que esperavam”, informou.