Sam Asghari busca compensação após divórcio com Britney Spears

Segundo o pacto pré-nupcial assinado por Sam Asghari e Britney Spears, o dançarino não receberá nada pelo tempo que ficou casado com a cantora

O modelo Sam Asghari, que pediu o divórcio de Britney Spears em agosto de 2023, quer mudar as regras do acordo pré-nupcial do casal e ser indenizado pelo que passou com o "comportamento errático e alterações de humor" da cantora pop.

“Sam sente que deveria ser compensado adequadamente por tudo que passou com Britney. […] A quantia exata que deseja está sendo mantida em sigilo, mas ele não está satisfeito com o que Britney e sua equipe propuseram", afirmou uma fonte da revista US Weekly. “Há muita disputa entre idas e vindas. As coisas se tornaram muito mais complicadas do que ambos esperavam. Sam está lutando por tudo sob o sol”, continuou.

O dançarino afirma que seu casamento com Britney era tóxico. Eles começaram a namorar em 2016, depois de Sam trabalhar em um dos clipes da cantora. A união foi formalizada em junho de 2022, quando a Justiça determinou o fim da tutela da artista por seu pai, Jamie Spears. Na época, Britney contou que sofreu um aborto espontâneo um mês antes do casamento, e Sam pediu o divórcio porque supostamente teria sido traído.

Antes de se casar, o casal assinou um pacto pré-nupcial muito rígido. O documento estabeleceria que Sam receberia US$ 1 milhão - equivalente a R$ 4,9 milhões - por cada dois anos de casamento. Como a união chegou ao fim antes de completar esse primeiro período, ele não tem direito a nada, exceto presentes que a cantora possa ter dado ao ex-marido. O dançarino também teve que assinar um Acordo de Não Divulgação, ou seja, não pode vender sua história com Britney nem escrever um livro, por exemplo.

Outra fonte afirma que Britney estaria ressentida por ele estar usando seu nome para impulsionar sua carreira de ator. Ela também concorda que o ex não tem direito a mais do que o estipulado anteriormente. “Britney não está com vontade de ser pressionada ou apressada em assinar outro cheque enorme para Sam. […] Ela quer cumprir a papelada ao pé da letra e sente que isso é tudo a que tem direito, ponto final”, disse.