Britney Spears pede desculpas ao ex Justin Timberlake por livro de memórias

O livro lançado no final do ano passado, Britney Spears relembrou o seu relacionamento com o cantor e fez revelações bombásticas

Britney Spears pediu desculpas ao ex-namorado Justin Timberlake pelas declarações que fez em seu livro de memórias, “A Mulher Em Mim”, em relação ao cantor e seu antigo relacionamento. O casal queridinho dos anos 00 namorou entre os anos de 1999 e 2002.

No livro de Britney lançado em 2023, um dos trechos diz respeito ao aborto realizado pela popstar no ano 2000, quando namorava com Justin. Ela afirma que a decisão de interromper a gestação foi do parceiro e que tudo foi realizado em casa.

Em uma postagem no Instagram de Justin, ao aparecer no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", a cantora resolveu se desculpar publicamente pela exposição: “Quero pedir desculpas por algumas coisas que escrevi no meu livro, se ofendi algumas das pessoas com as quais verdadeiramente me importo, peço desculpas sinceras”, disse.

“Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, ‘Selfish’. É tão boa, e como é possível que toda vez que Jimmy Fallon e Justin estão juntos eles me fazem rir tanto”, completou a princesa do pop.

Em conversa com o The US Sun, o colega do astro, Lance Bass, também vocalista do *NSYNC, disse que Timberlake também chegou a pedir desculpas para Britney Spears e que os dois agora estão "bem". Lance é amigo de Britney e do colega de banda e amigo de longa data Justin. Na entrevista, ele explicou:

“Eles estão bem. Eles se apoiam. Ele pediu desculpas, e ela é maravilhosa. E como todo mundo sabe, isso já aconteceu [no passado]. Então eu acho que as pessoas gostam de alimentar as polêmicas, mas foquem nas pessoas envolvidas. Eles não se importam. Eles estão de boa".

Ainda na entrevista, ele explicou que a biografia de Britney não reflete seu status agora. "Mas ela estava falando sobre seu passado. Ela não está falando sobre seu presente. Ok. Então, o que está acontecendo agora? Eles estão bem. Não sei por que as pessoas tentam continuar essa polêmica. Nem foi realmente uma briga. Foi apenas a vida”.

