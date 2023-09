Biel se declara para Tays Reis ao recordar beijos em 'A Fazenda': "Mudou minha vida"

O cantor Biel recordou alguns beijos que trocou com Tays Reis durante o reality 'A Fazenda 12', e se declarou para a cantora

O cantor Bielusou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para se declarar para a namorada, a cantora Tays Reis. Os dois se envolveram durante o reality A Fazenda 12, da Record TV, e o romance engatou fora do confinamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, o funkeiro compartilhou fotos e vídeos em que aparece beijando a artista durante o programa, e confessou que sua vida mudou. O primeiro beijo deles, aliás, aconteceu durante a festa com o tema Shippados.

"3 anos do beijo que mudou a minha vida! Eu te amo pra todo o sempre, Tays", declarou ele na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram o casal nos comentários. "Casalzão", disse uma seguidora. "Como amo esse casal lindo", escreveu outra. "O casal mais improvável que se tornou lindo e admiráveis", falou uma fã. Tays também se declarou para Biel. "Gabriel, eu te amo", afirmou a cantora.

Vale lembrar que Biel pediu Tays em namoro oficialmente no dia de seu aniversário, em 13 de janeiro de 2021. No mesmo ano, eles iniciaram uma parceria profissional, com a música Artigo 157, e também passaram a morar juntos em São Paulo. Os dois chegaram a terminar o relacionamento, mas voltaram pouco tempo depois.

Já em dezembro, a cantora anunciou que estava grávida. "Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a bênção!", disse ela na época. A primeira filha do casal, Pietra, nasceu no dia 20 de julho de 2022.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Tays Reis se revolta com críticas sobre a filha

Recentemente, Tays Reis utilizou suas redes sociais para fazer um longo desabafo. Após compartilhar uma foto ao lado de sua primogênita, Pietra, que tem apenas um ano, a menina foi alvo de comentários negativos. Indignada com a situação, a mulher de Biel deu uma resposta afiada aos seguidores

"Gente, eu fico besta como as pessoas colocam frases de Deus no perfil e são os próprios encomendados do capeta. Como pode uma pessoa perder o tempo dela para ir em uma foto de uma criança e comentar isso?", disparou a cantora, que na sequência mostrou o comentário em questão. Confira o desabafo!