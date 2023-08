Biel e Tays Reis, pais de Pietra, se conheceram durante A Fazenda; relembre

Entre idas e vindas Biel e Tays Reis estão juntos desde o confinamento no reality A Fazenda

Na última semana, o casal de cantores Biel e Tays Reis se tornou assunto após comentários negativos direcionados à sua filha, a pequena Pietra. O romance dos dois começou em 2021, quando eles se conheceram durante a 12ª edição do reality A Fazenda.

Confinados durante a edição de A Fazenda, Biel e Tays Reis começaram a trocar olhares e conversas, despertando a torcida dos outros peões para que eles se envolvessem romanticamente . O primeiro beijo do casal aconteceu durante a festa com o tema Shippados.

Na época o beijo ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais e os dois não se separaram mais. Apesar de serem bastante grudados, o casal enfrentou algumas DRs durante a edição e Tays Reis chegou até a terminar o romance.

Leia também:Quem está cotado para entrar em A Fazenda 15? Confira lista de famosos

Porém, com o fim da edição, eles se acertaram e continuaram juntos. Biel pediu a cantora oficialmente em namoro no dia de seu aniversário, em 13 de janeiro de 2021. No mesmo ano, eles iniciaram também uma parceria profissional, com a música Artigo 157.

Ainda em 2021, Biel e Tays Reis passaram a morar juntos em São Paulo. Porém, quatro meses após iniciarem o namoro, eles terminaram a relação. Na época, o portal R7 divulgou que o desgaste da relação teria sido ocasionado por ciúmes e pelo "fantasma" de Duda Castro, ex do cantor.

Apenas um mês depois, já em 2022, eles anunciaram a reconciliação e juntos gravaram um álbum chamado Tael e Você. Poucos dias após o lançamento do trabalho, eles anunciaram que estavam esperando a filha, Pietra, que completou um ano neste mês de julho.

Após a festa de aniversário da pequena, Tays Reis utilizou suas redes sociais para fazer um longo desabafo. A cantora rebateu as críticas e comentários negativos que internautas estavam direcionando à sua filha.

“Gente, eu fico besta como as pessoas colocam frases de Deus no perfil e são os próprios encomendados do capeta. Como pode uma pessoa perder o tempo dela para ir em uma foto de uma criança e comentar isso?”, desabafou Tays.