Milionária, Rita Lee deixa uma fortuna de herança para os filhos; veja valores

Rita Lee deixa uma fortuna de herança; ela tinha imóveis, investimentos e direitos a receber por suas obras

A morte da Rita Lee deixou os fãs em dúvida. Afinal, qual a fortuna deixara pela estrela que será dividida entre os três filhos e o neto? Cantora, compositora e escritora, ela é uma das mais bem sucedidas artistas da história da música brasileira.

Quais bens deixou Rita Lee?

Segundo as primeiras informações, a fortuna deixada pela cantora é estimada em R$ 30 milhões . Além do inestimável patrimônio como artista, ela deixou negócios, imóveis e investimentos. As informações são do 'Jornal do Bolsão', especializado no rendimento dos famosos.

Rita Lee deixou pronto a obra Outra Autobiografia, que será lançada no final de maio pela Globo Livros. A cantora também é muito regravada por artistas, compôs dezenas de hits e tem uma trajetória vitoriosa na música - ao todo, ela já vendeu mais de 50 milhões de cópias em sua longa carreira.

A artista deixa três herdeiros e o marido, Roberto de Carvalho. A cantora faleceu após uma longa batalha contra o câncer, sempre foi uma mãe amorosa e presente na criação dos filhos. Considerada a Rainha do Rock, ela esteve internada em São Paulo no início de 2023, mas voltou para casa e parecia estar melhor nos últimos tempos. A causa da morte não foi revelada.

O casamento duradouro de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee viveu junto do marido, Roberto de Carvalho, desde 1976. Ela e Roberto, que hoje tem 70 anos, são pais de três filhos, Beto, Antônio e João. Os dois se casaram em 1996, em uma cerimônia civil. Os músicos se conheceram por volta de 1970, e tiveram como cupido Ney Matogrosso.

Em sua autobiografia, a cantora nascida em São Paulo conta que, na época, Roberto de Carvalho, que nasceu no Rio de Janeiro, era guitarrista da banda de Ney e, após um show do cantor, todos saíram para jantar em grupo, então o casal se conheceu e começou a parceria na vida e na música. Juntos, eles já fizeram diversas composições de sucesso.

A lista das canções conta com nomes como Lança Perfume, Saúde, Banho de Espuma, Mutante, Pega Rapaz, Cor de Rosa Choque, Só de Você, Barata Tonta, Chega Mais, Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra, Desculpe o Auê, Mania de Você, Caso Sério, Vírus do Amor, Vítima, Amor e Sexo, Alô, Alô, Marciano, Coisas de Casal e muito mais.