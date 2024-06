Belle vai morar longe de Thiago Silva pela 1ª vez; veja a história do casal

O novo reforço do Fluminense Thiago Silva chega ao Brasil com Belle Silva. Juntos desde 2004, o casal passa a viver em países diferentes

O novo reforço do Fluminense Thiago Silva chega ao Brasil na próxima quinta-feira, 6, na companhia de Belle Silva. Juntos desde 2004, esta é a primeira vez que o casal fica separado e vive um casamento de ponte-aérea, já que a influenciadora continua morando em Londres com os filhos.

O jogador e sua família residem no exterior há mais de uma década e estavam instalados em Londres desde 2020. Com a volta do craque ao Brasil, Belle e os filhos do casal, Isago, de 15 anos, e Iago, de 13, permanecerão morando na Inglaterra.

Durante esta viagem, Belle permanece no Brasil por apenas três dias, período em que participa das celebrações pelo retorno de Thiago Silva ao Fluminense. Em seguida, ela volta para a Europa até que os filhos entrem em férias. Antes da formação da família Silva, a influenciadora sempre acompanhou o marido pelos países onde ele jogava por times locais.

Thiago Silva iniciou seu relacionamento com Belle quando tinha 20 anos e ela 16, em 2004. Desde então, seu sonho de se tornar um jogador famoso sempre foi apoiado por ela. Os dois foram criados na periferia do Rio, em Santa Cruz, na Zona Oeste e tiveram uma infância bem simples. Com isso, no começo do namoro, não desfrutavam dos luxos que têm hoje.

"Se eu conseguisse chegar em barriga na fase adulta, eu já estava no lucro. Jamais pensei em morar fora, casar com um famoso, quando a gente começou, ele já jogava no Flu, ms jamais pensei que ele fosse chegar no nível que ele tá hoje. Achava que ele seria cobrador de van!", disse ela recentemente no podcast Podgether. "Minha ficha demorou a cair que estava casada com um jogador famoso".

Contudo, graças aos compromissos dos filhos, o casal passa a viver em casas separadas, mas planejam estar juntos sempre que possível. "A escola acabando aqui no fim do mês a gente vai para o Brasil de férias e volta logo também, porque o Isago já tem compromisso com clube em julho. Mas isso é papo para depois, só sei que estaremos juntos agora no dia 6, dia 7 e no dia 17 de julho, que será a possível data de estreia do Thiago. E seja qual for a data estaremos também", adiantou em conversa com os internautas em seu Instagram.