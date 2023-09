Bella Campos cobre tatuagem que fez em homenagem para MC Cabelinho

Após escrever o nome de MC Cabelinho em seu corpo, Bella Campos toma a atitude e cobre tatuagem temporariamente; saiba o que ela desenhou!

A atriz Bella Campos está com um desenho novo em seu corpo! Na última terça-feira, 12, a artista surgiu com uma borboleta desenhada no lugar da tatuagem que tinha feito com o nome de seu ex-namorado, MC Cabelinho. Ela prestou a homenagem poucas semanas antes de anunciar o término com o cantor em meio às especulações de traição.

Em uma aparição nos bastidores de uma produção, foi possível notar que Bella substituiu a tatuagem com o nome 'Victor Hugo' por uma borboleta colorida em seu ombro. No entanto, de acordo com a assessoria da artista em nota ao Metrópoles, a tatuagem é temporária e faz parte do visual de sua nova personagem no longa nacional 'Cinco tipos de medo'.

A atriz, inclusive, deixou a casa do funkeiro após o término para passar um período em sua cidade natal durante as gravações do filme em que ela faz par romântico com o cantor Xamã. Através das redes sociais, Bella costuma dividir detalhes dos bastidores da produção e parece focada em seu crescimento profissional após o rompimento.

Vale lembrar que antes do término, Cabelinho também prestou uma homenagem à amada e tatuou o nome ‘Bella’ perto da orelha. O casal chegou a receber críticas por conta das tatuagens e na época, a atriz rebateu os comentários: "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next (próximo)", ela declarou.

Poucas semanas após a troca de declarações, a atriz decidiu colocar um ponto final na relação no final de agosto depois que surgiram boatos de uma traição do cantor. Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado e até chegaram a morar juntos, com planos de oficializar a união.

MC Cabelinho e Bella Campos trocam unfollow nas redes sociais:

Acabou mesmo! Na semana passada, Bella Campos decidiu deixar bem claro que seu romance com MC Cabelinho realmente chegou ao fim. Juntos por quase um ano, o casal terminou seu relacionamento após suposta traição. O cantor retribuiu o gesto e parou de seguir a ex-namorada nas redes sociais, após rumores de que o casal havia reatado.