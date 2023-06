Bela Gil fala sobre relacionamento aberto com o ex-marido: “Vários namorados”

A chef e apresentadora Bela Gil comentou no programa 'Saia Justa' sobre o relacionamento não-monogâmico que viveu com o ex-marido João Paulo Damasi

Na noite desta quarta-feira, 31, Bela Gil (35) abriu o jogo sobre o relacionamento não monogâmico que viveu com o ex-marido João Paulo Damasi (41). A chef de cozinha relatou a experiência durante o programa Saia Justa, do canal GNT, do qual é uma das apresentadoras.

O casamento de Bela e João Paulo durou quase vinte anos e teve fim em janeiro deste ano. “Eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento”, revelou Bela no programa que também conta com Astrid Fontenelle (62), Gabriela Prioli (37) e Larissa Luz (36).

A filha de Gilberto Gil ainda foi perguntada por Astrid sobre os sentimentos nestes outros relacionamentos que viveu durante sua união com o empresário. “Era paixão, amor”, revelou a ex apresentadora do programa “Bela Cozinha”.

“Eu fiquei casada quase 20 anos e durante mais da metade do relacionamento eu me apaixonei. Eu pude viver, porque ele sabia que eu vivia. Ele só não queria saber, ver, conversar e ter detalhes. E isso deu muito certo!”, completou Bela sobre o relacionamento aberto.

Bela ainda comentou sobre o que motivou o fim do casamento com cerca de duas décadas de duração, e garantiu que a não-monogamia não foi um dos fatores: “Nosso casamento não terminou por causa dos outros relacionamentos, terminou por outras questões. Mas hoje eu enxergo que, se tiver um relacionamento, eu queria viver outros com mais liberdade, ter vários namorados, na verdade”.

“Eu acredito que dá para a gente se amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso e é muito gostoso”, ainda comentou Bela sobre ter relacionamentos não monogâmicos enquanto estava em um casamento.

A irmã de Preta Gil (48), que recentemente deu atualizações sobre seu estado de saúde, ainda comentou que não existia ciúmes em seu relacionamento com João Paulo: “Eu sou uma pessoa que é uma questão, né? Eu não tenho. Eu já tentei levar pra terapia, talvez eu tenha nascido desprovida desse conceito de posse. Talvez eu nunca tenha chegado em um relacionamento que tenha me levado para esse lugar. Meu relacionamento com JP era muito saudável, não cabia ciúme no relacionamento. A gente tinha muita segurança”.

Namorando?

Quem também comentou sobre relacionamento recentemente foram os ex-BBBs Ricardo ‘Alface’ (31)e Sarah Aline (25), que compareceram ao programa Encontro apresentado por Patrícia Poeta (46) e Manoel Soares (43).

“Uma das coisas que a gente tinha certeza na casa é que nosso afeto era muito grande. A gente se deu muito bem lá dentro e aqui fora não está sendo diferente. A única questão é que a nossa vida mudou completamente, e quando a gente fala das relações, do que a gente sente um pelo outro, a gente parte da base do respeito que temos um pelo outro”, comentou Sarah ao negar um relacionamento com Ricardo.