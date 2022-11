Babu Santana termina noivado com jornalista, aponta colunista

Ator Babu Santana teria terminado relacionamento com a comunicadora Lívia Nascimento

O ator Babu Santana teria terminado seu noivado com a jornalista Lívia Nascimento, segundo o que aponta a colunista Fábia Oliveira.

A notícia não é uma real surpresa, pois na última quarta-feira, 16, o ex-BBB chegou a parabenizar a jornalista por seu aniversário, mas a declaração sem muitos detalhes chamou atenção dos fãs. "Ontem foi aniversário dessa pessoa mais que especial. Feliz aniversário atrasado", escreveu.

Ele, no entanto, deletou todas as fotos que possuía em seu perfil com a comunicadora, dando mais pistas de um possível afastamento.

O casal estava junto desde julho de 2021 e neste mesmo ano assumiram o noivado. Que sejam felizes

Lançamento musical de Babu Santana

Ainda este ano, o ex-BBB lançou um single 'Tô Rico' e explicou a ideia por trás dele. "Vamos apresentar o primeiro trabalho com a maioria do time, que fizemos para celebrar esse primeiro ano de trabalho da Paizão Record. Eu tive o prazer de dirigir e atuar no clipe, que foi gravado em apenasdois dias. Foi muito difícil juntar todo mundo, com gente que veio de fora do Estado só para gravar. Dois dias desgastantes e cansativos, mas deu tudo certo e ficou lindo o resultado final”, disse ele.