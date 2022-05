Babu Santana comemora o lançamento do single 'Tô Rico'

Babu Santana celebra o primeiro ano do seu selo musical com o lançamento da música Tô Rico

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 18h47

O ator e cantor Babu Santana está com novidade em sua carreira! Nesta terça-feira, 24, ele lançou o single Tô Rico para celebrar o primeiro ano do seu selo musical, chamado Paizão Records.

A nova canção traz a mensagem sobre ser feliz com o que se tem e fazendo o que se quer. “Estou voltando, e dessa vez com a tropa toda. Vamos apresentar o primeiro trabalho com a maioria do time, que fizemos para celebrar esse primeiro ano de trabalho da Paizão Record. Eu tive o prazer de dirigir e atuar no clipe, que foi gravado em apenasdois dias. Foi muito difícil juntar todo mundo, com gente que veio de fora do Estado só para gravar. Dois dias desgastantes e cansativos, mas deu tudo certo e ficou lindo o resultado final”, disse ele.

A música conta com o vocal de Babu e a participação de Madyer Fraga, Vianna O Zero, Kowl, Elari, Nego Joca, Ramacioete, Manuh Silva e Hugo Grativol.

Assista ao novo clipe de Babu Santana: