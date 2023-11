Avó de Lexa surpreende ao exaltar MC Guimê após divórcio: ‘Me acolheu em casa’

Avó de Lexa impressionou seus seguidores nas redes sociais ao se declarar para ex-marido de sua neta, o cantor MC Guimê

Nesta sexta-feira, 10, Conceição Araújo surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um recado corajoso destinado ao ex-marido de sua neta, MC Guimê. A avó da cantora Lexa impressionou ao revelar que tem um "fechamento" com o cantor em uma homenagem em celebração ao aniversário dele.

O funkeiro, que acaba de completar 31 anos, ganhou uma linda declaração da avó de sua esposa. Poucos meses após o divórcio, Conceição superou as polêmicas envolvendo o relacionamento e exaltou o ex-genro: “Hoje é o seu aniversário, e a palavra desse dia para mim é gratidão. Muito obrigada pela pessoa humilde e educada”, iniciou.

Conceição ainda revelou que contou com o apoio de Guimê quando enfrentou um problema de saúde: “Me acolheu e tratou em sua casa no momento mais difícil da minha vida, quando estava doente de covid-19. Rezo a Deus que o proteja e lhe conceda muita saúde, e saiba que você sempre estará em minhas orações”, disse a avó da funkeira.

Para finalizar, ela revelou que ganhou um apelido especial do ex-genro: "Parabéns e felicidades do seu fechamento! Como carinhosamente você me chamava. Peço a Deus que ele mande uma tempestade de bênçãos sobre sua vida. Deus te abençoe e felicidades mil”, Conceição finalizou sua declaração com um álbum de cliques ao lado do cantor.

Emocionado com a homenagem, o funkeirou também deixou uma mensagem carinhosa para a avó de sua ex-mulher: “Obrigado linda. eternamente #powpowpow risos. Beijo", escreveu MC Guimê, que anunciou a separação de Lexa pela terceira vez em setembro deste ano, em meio a especulações sobre uma suposta traição.

O divórcio de Lexa e MC Guimê:

Lexa e MC Guimê escreveram mensagens nas redes sociais para informar que não estão mais juntos depois de tentarem reatar o casamento. “Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela.

Por sua vez, ele afirmou: "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe", finalizou a declaração sobre o ponto final no casamento.

Lexa encontrou um novo amor:

Lexa, que se separou de MC Guimê em setembro, engatou um novo relacionamento e revelou recentemente que conheceu o novo namorado durante uma viagem em Fernando de Noronha. "Pisciana, né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim", escreveu ela ao postar um vídeo ao lado de Ricardo Vianna.