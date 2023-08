Atriz de Mulheres Apaixonadas deixou TV após crises de depressão; relembre

Relembre quando atriz de Mulheres Apaixonadas pausou carreira para cuidar da saúde mental

Giulia Gam (56), intérprete de Heloísa em Mulheres Apaixonadas, está de volta ao ar na televisão com a reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Com seu último papel na emissora em 2015, com Boogie Oogie, a artista deixou a TV após crises de depressão. Relembre quando a atriz de Mulheres Apaixonadas pausou carreira para cuidar da saúde mental.

"Eu realmente tive uma depressão. Nessas horas, a gente tem que pedir ajuda médica. Muitas vezes, a gente não percebe que está tendo uma depressão porque ela se manifesta diferentemente para cada pessoa, mas você tem que procurar um terapeuta, um psiquiatra e superar. A cabeça e a alma da gente são muito complexas e sensíveis", explicou a atriz de Mulheres Apaixonadas em entrevista ao portal Splash.

"[Hoje] estou muito feliz, porque estou me sentindo bem, estou com o coração em paz e desfrutando desse momento. Poder cuidar da minha saúde, fazer os meus exercícios, encontrar os meus amigos... Tenho recebido propostas de trabalhos, então, logo logo, eu apareço por aí", acrescentou Giulia Gam sobre o momento atual.

Com fama pelo papel de Heloísa em Mulheres Apaixonadas, a atriz também relembrou a repercussão de sua personagem na novela: "Muitas personagens foram marcantes. Tive a chance de escolher projetos bacanas para interpretar. Marcante para o público, com certeza, foi a Heloísa de 'Mulheres Apaixonadas', que bateu fundo nas mulheres... Elas viram que aquilo é uma doença tratável. Sempre vieram falar comigo não só admirando a atriz, mas agradecidas por esse tema ter sido tocado".

