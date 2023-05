O que aconteceu com Giulia Gam? Atriz está se reerguendo com a ajuda do filho

O que aconteceu com Giulia Gam? Atriz chegou ao fundo do poço, perdeu trabalhos e agora dá a volta por cima

Quem começou a reassistir Mulheres Apaixonadas deve pensado: por onde anda a atriz Giulia Gam, que foi um dos destaques da novela de Manoel Carlos como a ensandecida Heloísa?

Hoje aos 56 anos, a estrela está afastada das novelas desde Boogie Oogie, exibida em 2014. Depois, fez algumas pequenas participações, mas nada a altura do brilhantismo que exibe quando tem destaque em uma trama. Ela chegou a ser escalada para a novela Novo Mundo, mas precisou ser afastada.

A atriz pausou a carreira para tratar uma depressão profunda diagnosticada há cinco anos. Ela contou recentemente que recebeu um apoio importante do filho, Theo Bial. Ele é fruto do antigo casamento da atriz com Pedro Bial.

"Eu tive uma depressão muito profunda. Achei melhor me recolher. Não tinha segurança para aceitar um trabalho e eventualmente não conseguir levar a cabo. Às vezes é difícil perceber, diagnosticar. Acabei me afastando. Quando fui fazer 'Novo Mundo' não consegui gravar num dia. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Fiquei muito assustada", lembrou ela ao jornal 'O Globo'.

Na mesma entrevista, Giulia Gam disse que está vivendo próxima do filho. "Eu estava de mudança para São Paulo. Achei que não tinha sentido ficar lá, longe dele. Então, aluguei um apartamento no Leblon. Está sendo uma delícia ficarmos juntos. A gente assiste à novela, dá risada. Ele, que não via tanta coisa de TV aberta, está super envolvido", contou ela.

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS

De volta ao Rio de Janeiro, a atriz é constantemente flagrada praticando exercícios pela orla. Isso porque a prática é recomendada para quem sofre com depressão, já que ajuda no controle da doença e na ativação de hormônios que ajudam na recuperação.

No início do mês, Giulia Gam aproveitou uma noite de samba ao lado do seu filho, Theo Bial. Mãe e filho se divertiram juntos em um evento no Rio de Janeiro e ela fez questão de compartilhar o momento nas redes sociais. A estrela mostrou uma foto ao lado do filho e os dois apareceram sorridentes. “Prestigiando o filho”, disse ela na legenda.