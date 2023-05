Giulia Gam surge em foto rara com seu filho, fruto da relação com Pedro Bial

Giulia Gam prestigia o filho, Theo Bial, fruto da relação com Pedro Bial, em roda de samba e mostra foto

A atriz Giulia Gam (56) aproveitou uma noite de samba ao lado do seu filho, Theo Bial (25), que é fruto da relação que teve com o apresentador Pedro Bial (65). Na semana passada, mãe e filho se divertiram juntos em um evento no Rio de Janeiro e ela fez questão de compartilhar o momento nas redes sociais.

A estrela mostrou uma foto ao lado do filho e os dois apareceram sorridentes. “Prestigiando o filho”, disse ela na legenda.

Giulia Gam está longe das novelas desde que atuou em Boogie Oogie, da Globo, em 2014. Vale lembrar que ela foi casada com Pedro Bial entre 1998 e 2000.

O filho deles, Theo Bial, é cantor. Ele lançou a carreira musical em 2017 e fez seu primeiro álbum em 2022. Hoje em dia, ele costuma fazer shows em barzinhos no Rio de Janeiro.

Giulia Gam relembra a decisão de se afastar das novelas

Recentemente, Giulia Gam relembrou quando precisou se afastar das novelas para cuidar de sua saúde mental ao ser diagnosticada com depressão. "Eu realmente tive uma depressão. Nessas horas, a gente tem que pedir ajuda médica. Muitas vezes, a gente não percebe que está tendo uma depressão porque ela se manifesta diferentemente para cada pessoa, mas você tem que procurar um terapeuta, um psiquiatra e superar. A cabeça e a alma da gente são muito complexas e sensíveis", disse ela ao site Splash UOL.

"Estou muito feliz porque estou me sentindo bem, estou com o coração em paz e desfrutando desse momento. Poder cuidar da minha saúde, fazer os meus exercícios, encontrar os meus amigos... Tenho recebido propostas de trabalhos, então, logo logo, eu apareço por aí", afirmou.