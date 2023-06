Giulia Gam já contou com psiquiatra para gravar novela da Globo; entenda

Giulia Gam virou assunto após contar que se afastou da TV para tratar uma depressão profunda

Afastada das novelas há 8 anos, a atriz Giulia Gam (56) chamou atenção nesta semana após contar em uma entrevista que seu filho, Theo Bial (25), tem a ajudado a enfrentar uma batalha contra a depressão. No ar na Globo com a reprise de Mulheres Apaixonadas, a artista já precisou de um psiquiatra nos bastidores para gravar a novela.

Em Mulheres Apaixonadas, que foi ao ar em 2003, Giulia Gam interpretava Heloísa , a irmã caçula de Helena (Christiane Torloni) e Hilda (Maria Padilha). A personagem era uma mulher problemática que morria de ciúmes do marido, Sérgio (Marcello Antony). Na trama, ela era desconfiada e insegura, e, apesar de ouvir os conselhos das irmãs, não conseguia mudar.

Em uma entrevista, a atriz contou que personagem era bastante intensa e, por isso, as cenas eram tão fortes que foi necessário contratar um psiquiatra para ficar no estúdio durante as gravações. Segundo a atriz, a sequência mais difícil de ser gravada foi a internação compulsória que Heloísa passava em determinado momento da história.

Nascida na Itália, Giulia Gam estreou na Globo com apenas 21 anos. Na emissora, ela esteve em novelas, minisséries e seriados de sucesso e deixou uma legião de fãs com saudade de suas personagens marcantes. Sua primeira novela, Mandala, foi ao ar em 1987, e na trama ela interpretava Jocasta na primeira fase, enquanto na segunda, Vera Fischer (71) encarnou o papel.

Depois da estreia nas telinhas, ela esteve em outros diversos elencos. Entre os títulos de maior sucesso estão novelas como Vamp, exibida em 1991, A Favorita, que foi ao ar em 2008, o remake de Ti-Ti-Ti, televisionado em 2010, Amor Eterno Amor e Guerra dos Sexos, ambas de 2012, e Sangue Bom, que esteve nas telas da Globo em 2013.

Sua última novela foi Boogie Oogie, que foi ao ar entre os anos de 2014 e 2015. Na trama ela interpretava a falsa e manipuladora Carlota. Casada com Fernando (Marco Ricca), ela era mãe de Beto (Rodrigo Simas), fruto de uma relação anterior, e de Vitória (Bianca Bin), que ela acredita ser sua filha biológica.

CONFIRA FOTOS DA ATRIZ GIULIA GAM: