Atriz de Amor Perfeito vendeu receitas de família durante pandemia: 'Me sustentou'

Carol Badra, intérprete da personagem Ione em Amor Perfeito, construiu uma longa trajetória no teatro antes de estrear na trama das seis, sua primeira novela. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que, com o fechameno dos teatros durante a pandemia, precisou se reinventar profissionalmente e apostou na venda de receitas de família para sobreviver durante o período: "Me sustentou".

"Adoro cozinhar. Na pandemia, vivi fazendo comida, vendendo para os amigos e para a família. Foi o que me sustentou, porque todos os teatros fecharam. O meu teatro tinha uma cozinha, então acabei trazendo essa experiência para a pandemia, para me salvar. Fazia quibe, porque a minha origem é libanesa, é uma receita de família. Quibe, coalhada, homus, babaganuche. Fazia tudo isso para vender, e fazia sopa também", compartilhou a atriz de Amor Perfeito.

Com 27 anos de carreira no teatro, Carol Badra passou por diversas companhias teatrais ao longo de sua trajetória e também trabalhou como figurinista para além da atuação. "É uma vida de teatro. Essa empreitada na televisão está sendo muito bem-vinda no pós pandemia, engatilhei uma coisa na outra", afirmou a atriz de Amor Perfeito.

"Dar vida a Ione é ter consciência de que tenho uma responsabilidade dramática de um respiro para a história, porque a trama é muito melodramática, e a Ione vem quebrando um pouco isso, ela tem meio que o papel de bobo", comentou sobre sua personagem em Amor Perfeito.

