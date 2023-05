Atriz de Amor Perfeito exalta marco histórico na TV brasileira: 'Feliz em contribuir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Sut ainda comentou os desafios de interpretar Sônia em Amor Perfeito

Na carreira de atriz há 17 anos, Bárbara Sut tem uma trajetória marcada por momentos históricos. Hoje, a também cantora está no ar em Amor Perfeitoe celebra, em entrevista à CARAS Brasil, o marco na TV brasileira, que conta com três protagonistas pretos nas tradicionais novelas da Globo. "Estou muito feliz em poder contribuir. Espero que não seja isolado, mas um momento de transformação."

A artista acrescenta que o protagonismo negro não está acontecendo somente em frente às câmeras, com elencos mais diversos, como é visto em Amor Perfeito , mas também nos bastidores, com roteiristas e diretores. Bárbara diz torcer para que esse momento se torne comum e que o Brasil possa se ver representado cada vez mais em novelas e outras produções.

No folhetim, Bárbara interpreta Sônia, uma mãe solo que passa por dores e traumas até encontrar um novo amor. Para ela, apesar de desafiadora, a personagem pode causar identificação com muitas pessoas. "O primeiro desafio é dar nuances à personagem, para ela não ficar pesada. O segundo é a questão de ser uma obra aberta, sabemos como começa mas não sabemos para onde vai."

Antes, a atriz já havia feito algumas participações em projetos da TV, mas foi em Salve-se Quem Puder que ela estreou com uma personagem fixa nas novelas. Bárbara relembra o momento desafiador da pandemia e as adaptações que foram necessárias para continuar a trama. "Eu só faço novelas em marcos históricos [risos]. Agora é esse marco mais feliz."

A artista começou a estudar artes cênicas ainda na infância, aos 9 anos. Filha de uma escritora, ela costumava fazer apresentações nos saraus promovidos pela mãe, no Paraná, e, após assistir a uma peça de teatro ela surpreendeu a família ao pedir para começar a fazer aulas. Da paixão pela atuação, surgiu também o amor pela música, que a acompanha até hoje em musicais e trabalhos autorais.

Em 2020, em paralelo com a novela da Globo, Bárbara lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Calor. A multiartista já tem um clipe gravado e pretende explorar mais as 10 faixas que compôs, apesar de estar focando a carreira de atuação. "As duas coisas estão muito juntas, eu sou uma atriz, mas faço musical então preciso cantar. [Mas] o que está a frente é a minha vida como atriz."

Em paralelo ao equilíbrio entre a vida de atriz e cantora, a artista ainda equilibra o gerenciamento de suas redes sociais. Dona de um perfil no Instagram e de um canal no YouTube, a artista conta que tem como um desafio conseguir usar as mídias de forma mais profissional, porém, tem começado a vê-las como uma forma de se aproximar do público e também mostrar os bastidores da carreira.

"Estou tentando fazer [os vlogs] para desmistificar. Se eu puder ajudar enquanto estou lá e partilhar o que eu estou aprendendo, pode ser bacana", explica ela, que também costuma acompanhar a repercussão da novela Amor Perfeito nas redes sociais, em especial, no Twitter. "A rede social permite que a gente tenha acesso ao que as pessoas estão sentindo."

Para o futuro, a artista afirma estar bastante envolvida com as gravações de Amor Perfeito, além de estar animada com o lançamento da segunda temporada do humorístico A Sogra que Te Pariu, com Rodrigo Santana, disponível na Netflix. Ela ainda diz estar gravando um áudio livro pela primeira vez. "Tem alguns projetos surgindo, estou muito animada com tudo o que está acontecendo. Vou me deixar surpreender pelos movimentos da vida."

CONFIRA FOTOS DE BÁRBARA SUT, A SÔNIA DE AMOR PERFEITO:

