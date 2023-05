Tony Tornado chora ao receber surpresa no camarim de 'Amor Perfeito'

No ar na novela Amor Perfeito, Tony Tornado é surpreendido pelo elenco e equipe ao completar 93 anos de vida

O ator Tony Tornado ganhou uma festa surpresa em um dos camarins da novela Amor Perfeito, da Globo, para celebrar o seu aniversário de 93 anos de vida . O elenco e a equipe da trama organizaram uma celebração com direito a bolo, docinhos e bexigas para o artista veterano e ele não segurou a emoção.

O astro foi surpreendido com a festa e apareceu chorando enquanto ouvia as felicitações dos seus colegas de trabalho. A festa contou com a presença de parte do elenco da trama, incluindo Tonico Pereira e Camila Queiroz.

Na novela, Tornado interpreta o Frei Tomé. Depois da festa, o ator Babu Santana, que também está no elenco de Amor Perfeito, falou sobre a admiração que sente por Tony Tornado. "Eu tinha 8 anos e estava assistindo o programa dos trapalhões, e um homem preto, alto e com o cabelo mais lindo que eu já tinha visto apareceu. Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: MÃE EU QUERO TER UM CABELO IGUAL AO DO TONY TORNADO", disse ele.

E completou: "Fiquei encantado por aquele homem e desde aquele dia acompanhei todos seus trabalhos, até que 16 anos depois fizemos nosso primeiro filme juntos, era um misto de alegria e euforia poder atuar com o cara que eu tanto admirava. Guardo com carinho na minha memória o dia em que ele me deu carona até o Vidigal, me gabo disso até hoje".

