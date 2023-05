Amor Perfeito: resumo da novela de 29 de maio a 3 de junho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Orlando rejeita Gilda, que declara sua paixão pelo médico

Capítulo 61 - Segunda-feira, 29 de maio

Gaspar promete um grande trabalho a Gusmão, caso ele concorde em demitir Marê. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda e Gaspar atentem contra Gusmão e Iolanda. Odete foge com as roupas de Violeta, e Popó apresenta a artista a Wanda. Violeta convoca Catarina para ser sua nova assistente pessoal. Orlando elogia o trabalho de Adélia como enfermeira. Iolanda disfarça para Marê sobre a visita de Gaspar à alfaiataria. Anselmo manipula Lucília e Verônica. Gaspar comunica a Gilda que Gusmão demitirá Marê.

Capítulo 62 - Terça-feira, 30 de maio

Gaspar comemora a decisão de Gusmão. Gilda decide acomodar os funcionários públicos em quartos de funcionários do hotel. Violeta afirma a Camilo que Lili está usando-o para ter sucesso na carreira. Lucília ouve quando Marê diz a Orlando que pedirá demissão da alfaiataria. Bem-Te-Vi se preocupa com Ione. Gilda garante a si mesma que conquistará Orlando. Júlio alerta Marê sobre Lucília e Gilda. Verônica diz a Anselmo que não perdoará uma traição dele. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 31 de maio

Júlio confessa que se sente humilhado pelo relacionamento de Verônica e Anselmo. Frei Severo aconselha Luís. Violeta tem uma ideia para desmascarar Lili na frente de Camilo. Ione acredita que Bem-Te-Vi está apaixonado por ela. Anselmo se irrita com Verônica por Júlio ter descoberto o relacionamento dos dois. Érico sugere que Júlio procure compreender Verônica. Gusmão ataca Marê. Orlando estranha a demora de Marê.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 1 de junho

Orlando rejeita Gilda, que declara sua paixão pelo médico. Lucília vê quando Gilda sofre por Orlando. Gusmão humilha Marê. Orlando resgata Marê vagando pela estrada. Gilda não gosta quando Érico pensa em investir na reabertura do cinema. Marê revela que Gusmão a assediou, e Orlando se revolta. Marcelino lamenta a ausência de Marê e Orlando no evento do café-concerto. Cândida sugere que Anselmo e a prefeitura doem o prédio do cinema para Érico. Violeta arma para que Camilo flagre Lili com Ivan. Lucília usa Gilda para provocar Orlando. Orlando confronta Gusmão.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 2 de junho

Orlando aproveita a presença de Iolanda para cobrar de Gusmão o salário de Marê. Iolanda desconfia da atitude de Gusmão com Marê. Camilo termina o relacionamento com Lili, que deduz ter caído em uma armadilha. Frei João oferece apoio a Luís. Camilo pede para reatar com Violeta, que afirma ao ex-marido que o plano dos dois agora é recuperar o cinema da cidade. Lili confronta Catarina. Lucília confessa a Gilda que a viu com Orlando. Ione acredita que Bem-Te-Vi está interessado nela. Lucília insinua que Gilda pode ter chances com Orlando. Marcelino desobedece Frei Severo e entra no sótão novamente.

Capítulo 66 - Sábado, 3 de junho

Marcelino tem uma visão com Jesus novamente. Verônica termina o relacionamento com Anselmo, e Érico a apoia. Lucília sugere que Gilda conquiste Marcelino para chegar até Orlando. Lili pensa em se vingar de Violeta. Marcelino fica magoado, e Marê afirma que o menino jamais deve duvidar de seu amor por ele. Júlio pede que Verônica não guarde segredos dele. Lucília e Gilda são simpáticas com Marcelino durante a inauguração da fonte da cidade.