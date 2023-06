Ione de Amor Perfeito, atriz revela inspiração familiar para personagem: 'Figura'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre ser mãe dentro e fora de Amor Perfeito e revelou inspiração familiar para viver Ione

Carol Badra, que já tem 27 anos de carreira no teatro, estrela sua primeira novela com Amor Perfeito, na qual interpreta a fofoqueira Ione, mãe de Aninha, vivida por Valentina Melleu (10). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre ser mãe dentro e fora das telinhas e ainda revelou inspiração familiar para personagem: "Figura".

"Sou muito carinhosa com a minha filha, e ela comigo. [É uma relação] de muita paciência, de sentar para fazer uma lição, de prestar atenção no que ela está fazendo. Esse lugar da Carol mãe, também é o da Ione mãe da Aninha, de ter muito carinho. Apesar de ela ser essa louca e de prestar atenção na vida de todo mundo, ela presta atenção na vida da filha. Ela é cuidadosa, leva e pega na escola, dá comida, é a mãezona mesmo. E eu sou um pouco mãezona assim", declarou a atriz de Amor Perfeito.

"A Valentina é um talento. Ela é muito concentrada na hora da cena, propõe, pergunta, quer ensaiar, é carinhosa. No começo, a gente se colou muito no Gustavo [Arthidoro], porque ele é de Ubá. A gente teve aula de prosódia, mas colamos nele também. Eu e ela. Fomos amalgamando essa família. Quando a gente chega para gravar uma cena, já temos uma certa disposição para acreditar no tempo e no carinho daquela família. E ela foi pegando algumas coisas que eu fui colocando na Ione. Um dedinho aqui, que às vezes eu apoio e fico batendo no balcão. Aí ela faz o dedinho, a olhada, porque tem essa coisa de pensar com o olhar. Ela foi na minha, uma figura", compartilhou Carol Badra sobre os bastidores da família de Amor Perfeito.

Com uma filha adolescente, a atriz também refletiu sobre sua relação com as crianças dentro e fora de Amor Perfeito: "Nos últimos capítulos, a Ione fez alguma coisa para a Marê. Passou toda a fita, a resenha para a Lucília. Aí as crianças falaram assim: 'Tia, mas você é péssima'. Eu falei: 'A Ione é péssima' [risos]. Eu adoro crianças... Tenho uma filha, que tem 14 anos, e que, cada vez mais, me instiga para esse universo - apesar de já ser adolescente. É um universo que eu nunca quero perder".

