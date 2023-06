Leona Cavalli turbina agenda de gravações de Terra e Paixão com bênção a 'padrinho' de teatro

Em entrevista à CARAS Brasil, Leona Cavalli ainda relembrou o começo da carreira no Teatro Oficina

A atriz Leona Cavalli (53) escapou do intenso ritmo de gravação da novela Terra e Paixão para celebrar o casamento de Zé Celso (86), nesta terça-feira, 6, no Teatro Oficina, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela ressaltou seu carinho pelo casal e relembrou sobre o início de sua carreira na cidade.

"Eu comecei aqui, sou apaixonada por esse teatro. Eu só vim pra isso, amo os dois", disse Leona Cavalli , que foi responsável pela bênção ao casal. A noite contou com apresentações de Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais, além da presença de nomes como Alexandre Borges, Julia Lemmertz, Bárbara Paz, Bete Coelho, Iara Jamra, Guilherme Leme, Joana Medeiros e Ligia Cortez.

Em Terra e Paixão, nova trama das 21h da Globo, a atriz interpreta Gladys, uma mulher que vive um casamento aparentemente tradicional com Tadeu (Claudio Gabriel) e é mãe de Graça (Agatha Moreira). Ela é diretora da escola local e mantém um relacionamento escondido com Luigi (Rainer Cadete), um italiano que conheceu pela internet, e que é compromissado com Petra (Debora Ozório).

Nesta terça-feira, a artista mostrou o intenso ritmo de gravações em suas redes sociais. Ela compartilhou registros do dia de trabalho, que começou ainda de madrugada, e contou que viajou até São Paulo em um avião fretado para homenagear o casal. Leona Cavalli entrou na cerimônia segurando tochas.

Zé Celso e Marcelo, que se conheceram em 1986, depois de um espetáculo no próprio Teatro Oficina, onde realizaram o casamento, e subiram ao altar ao som de gritos de "merda" de seus convidados, em alusão ao termo usado no meio artístico para desejar "sucesso" ou "sorte".

