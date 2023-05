Atriz de Chocolate com Pimenta quer voltar para a TV aos 90 anos; saiba quem

Atriz de Chocolate com Pimenta declarou que está confiante de que novos convites para voltar à TV vão surgir

Rosamaria Murtinho (90), conhecida por estrelar a novela Chocolate com Pimenta, está longe das telinhas desde seu papel em A Dona do Pedaço, de 2019. Apesar de já estar com 90 anos, a atriz declarou que quer voltar para a TV e que está confiante de que novos convites para ir para a frente das câmeras vão surgir.

"Estou sem convites. As pessoas perguntam por que não apareço na tela, mas isso não depende de mim. Depende da escalação. Para escalar, o autor precisa escrever e a produção me chamar... O Walcyr sempre me fez convites por telefone, sempre teve consideração comigo e aos meus 60 anos de carreira", revelou a atriz de Chocolate com Pimenta em entrevista ao Splash.

Com uma carreira de longa data na televisão, Rosamaria Murtinho também comentou sobre sua situação de trabalho na Globo: "Sempre gostei de trabalhar lá. Nunca tive uma decepção. A Globo tem muita consideração com as pessoas mais velhas. Ela teve muita consideração com Laura Cardoso, Lima Duarte, Eliane Queiroz, com o Mauro e comigo. Procurar emprego com 90 não seria fácil (risos)... Confiante de que em breve vai pintar um convite".

