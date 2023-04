Ator de Chocolate com Pimenta celebra 68 anos de carreira e anuncia retorno aos palcos

Fulvio Stefanini interpretou o prefeito Vivaldo na novela Chocolate com Pimenta

O ator Fulvio Stefanini (83) pode ser visto no ar com a reprise da novela Chocolate com Pimenta, clássico folhetim da Globo em que interpretou o prefeito Vivaldo. Porém, para celebrar os 68 anos de carreira, o artista também está em cartaz no teatro, com um espetáculo escrito por Florian Zeller, dramaturgo francês.

Intitulada O Pai, a peça ganhou uma montagem brasileira sob direção do filho do ator de Chocolate com Pimenta , Léo Stefanini. A produção estreia novamente no palco do Teatro Uol em 5 de maio, para celebrar os 68 de carreira de Fulvio, que já ganhou o prêmio Shell de melhor ator pela sua performance no trabalho.

A trama conta a história de André, um idoso de 80 anos, rabugento, porém muito simpático e divertido. Sua memória começa a falhar enquanto sua única filha enfrenta o dilema de levá-lo para morar com ela e contratar uma enfermeira para ajudá-la ou interná-lo em um asilo, para poder curtir a vida ao lado de seu novo namorado.

A peça já foi encenada em mais de 30 países e a montagem brasileira ganhou os prêmios de melhor cenografia e espetáculo do ano e ficará em cartaz até o dia 1º de julho. No elenco, além de Fulvio Stefanini estão nomes como Carol Gonzalez, Paulo Emílio, Wilson Gomes, Déo Patrício e Carol Mariottini.

RELEMBRE O PERSONAGEM DE FULVIO STEFANINI EM CHOCOLATE COM PIMENTA

Fulvio Stefanini vivia o engraçado vilão Vivaldo Albuquerque. Casado com Bárbara (Lilia Cabral), ele era tio de Danilo (Murilo Benício), protagonista da trama. O político bajulava demais Ana Francisca (Mariana Ximenes) para impedir que ela saia da cidade, temendo que a economia local decaísse.

Antes de se casar, ele foi namorado de Jezebel (Elizabeth Savala), e desde o fim do relacionamento se arrepende de não ter casado com ela. Tem um romance escondido com a manicure Márcia (Drica Moraes), mas morre de medo da esposa.