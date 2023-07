Ator de Vai na Fé relembra estreia na TV ao lado de Xuxa: 'Bem novinho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Riques entregou bastidores de Vai na Fé e relembrou estreia na TV ao lado de Xuxa

Diego Riques (38), que estrela Vai na Fé como o professor Gabriel, já tem uma longa carreira na televisão. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator, que voltou para a Globo após um intervalo de 10 anos, entregou bastidores da novela e ainda relembrou estreia na TV ao lado de Xuxa (60): "Bem novinho".

"A Xuxa Produções e a Rede Globo tinham um projeto chamado 'Defensores da Natureza', junto com o IBAMA. Tinha um concurso para eleger uma criança e eu participei. Fui gravar, falava do meio ambiente e conversava com a Xuxa. Foi a primeira vez que pisei em um estúdio, mas não como um ator especificamente, e sim como um porta voz da natureza. Também foi o meu primeiro contato com uma ídola, que é a Xuxa. Para uma criança, isso foi uma loucura. E eu tinha 12 anos, era bem novinho", compartilhou o ator de Vai na Fé.

"Já era super fã da Xuxa. Gravava com ela [no programa], passava o dia inteiro no estúdio e tirava foto. Mas assim, por mais que você esteja junto, falando no microfone, ela ainda é uma ídola. Eu falava: 'Como assim estou aqui?'. Depois, tive a oportunidade de vê-la em outras ocasiões e isso nunca mudou, é sempre esse distanciamento de admiração mesmo. Amo a Xuxa até hoje, marcou minha carreira", acrescentou Diego Riques .

O ator também relembrou o momento em que precisou de um disfarce inesperado nos bastidores de Vai na Fé: "A novela tem o conceito de não maquiar homens, e teve um dia que cheguei com uma cara de sono, completamente amassado. Não sei se era ressaca ou se tinha dormido pouco, mas estava com a cara inchada. Aí corri para a menina da maquiagem e falei: 'Olha, preciso colocar alguma coisa para esconder essa olheira. Não vai rolar entrar em cena assim'. E ela falou: 'Vamos fazer alguma coisa discreta, porque o diretor não gosta, é um conceito da novela ser um negócio mais natural, do dia a dia'".

"Pedi para ela disfarçar e fingir que não rolou a maquiagem. A menina foi super fofa, uma querida. Fez de um jeito que não ficou parecendo maquiagem, mas que escondeu a olheira, pelo menos. Foi um disfarce que acabou funcionando", completou o ator de Vai na Fé.