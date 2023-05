Ator de O Rei da TV revela paixão como drag queen em série da Disney: 'Sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Bianchi também revelou torcida por segunda temporada de projeto da Disney

Com trabalhos no cinema, em streamings e também na internet o ator Leonardo Bianchi busca mostrar toda sua versatilidade. Conhecido por interpretar o cantor Roberto Carlos em O Rei da TV, o artista mergulhou no mundo drag ao dar vida ao assessor de imprensa Tiago, em Dois Tempos. "Já tinha feito um papel sobre drag no teatro. Mas fazer uma drag queen para a Disney é outro lugar."

Ainda sem confirmações de uma segunda temporada da produção do Star+, streaming da Disney , o ator conta que se encantou pelo personagem e logo começou uma grande preparação. Bianchi teve aulas com drag queens, além de costumar levar os saltos para treinar em casa. "Quando eu vi o roteiro, li as falas, fiquei apaixonado", completa o artista de O Rei da TV, em entrevista à CARAS Brasil.

"[Esse personagem trouxe] a importância de mostrar um cara que passa por dois processos de se assumir, se assumir gay e drag. E foi importante pelo lugar político da Drag. É uma voz de existência, é uma cultura", acrescenta o artista, que contou já ser fã da cultura drag, consumindo realities como Ru Paul's Drag Race.

Nascido no Rio de Janeiro, o ator conta que decidiu se mudar para São Paulo a fim de conseguir uma maior conexão com trabalhos audiovisuais. Bianchi conta ter bastante experiência no teatro, desde a época do colégio quando se interessou pela atuação. Porém, agora ele também não esconde a vontade de trabalhar na televisão e atuar nas mais diversas histórias.

"Tenho várias personalidades e interesses. É muito legal mostrarmos que não somos uma coisa só", acrescenta ele. Atualmente, Bianchi afirma usar suas redes sociais para expor a versatilidade, que não existe apenas na interpretação de personagens, mas também na variedade entre os formatos com os quais trabalha.

Para o futuro, o artista se prepara para o lançamento de Passagrana, comédia nacional do Star+, que acompanha um grupo de atores de teatro que acabam roubando um banco sem saber o que estão fazendo. Além disso, ele também conta estar fazendo testes para novos personagens e torcendo para uma segunda temporada de Dois Tempos.