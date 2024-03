Apresentadora do Lollapalooza, Valentina Bandeira quer voltar à TV: 'Sentindo falta'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e influenciadora conta novos projetos para 2024 e fala sobre preparação para o Lollapalooza

Sucesso nas redes sociais, Valentina Bandeira (30) é um dos nomes que comanda a apresentação do festival Lollapalooza no Multishow. A atriz nascida em Paris, na França, não esconde a empolgação com o evento e aproveita para deixar claro que quer estar de volta aos papéis na televisão.

A artista conta que já trabalhou em outros festivais de música, e que já compareceu a outras edições do Lollapalooza . Porém, agora sente uma expectativa maior do público, e revela que estudou sobre as atrações que estarão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos próximos três dias.

"Eu venho da televisão, é uma volta", diz ela, que esteve em novelas como Totalmente Demais e Todas as Flores, em entrevista à CARAS Brasil. "Minha praia é a televisão. É meu lugar de conforto, meu lugar familiar. Nunca fujo muito disso, acaba sempre voltando para mim."

Bandeira já tem experiências em apresentação com o comando do programa Beija Sapo, e também viralizou na internet ao conduzir entrevistas cômicas em um podcast Match o Papo. Apesar disso, ela afirma que sente saudades da atuação e quer voltar em breve.

"Quero fazer comédia, quero fazer tudo. Estou com muita saudades de atuar. Quando eu fico muito longe disso eu me sinto descaracterizada", completa ela, que ainda acrescenta que precisou encarar um trabalho bastante intenso com o seu crescimento no Instagram, TikTok e YouTube.

Além do festival, Bandeira também irá cobrir as Olímpiadas em Paris. Ela, que completou 30 anos em fevereiro, celebra a oportunidade de voltar às suas origens e aumentar sua relação com eventos esportivos. A atriz diz que, agora, sente realmente ter entrado na vida adulta.

"Está sendo uma das coisas mais loucas da minha vida completar 30 anos, é uma virada maluca. Nos 20 você é muito jovem, está vivendo a vida sem saber muito bem, é muito incosequente. Com 30 você realmente vira um adulto."

CONFIRA ANÚNCIO DE VALENTINA BANDEIRA COMO APRESENTADORA DO LOLLAPALOOZA: