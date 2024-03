Valentina Bandeira abre o jogo sobre torcida no BBB 24: 'Acompanho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Bandeira falou sobre como tem acompanhado a 24ª edição do BBB, que chega a sua reta final

Atriz e apresentadora, Valentina Bandeira (30) tem se tornado cada vez mais conhecida pelo público da internet e também da televisão. Sempre ligada nos dois mundos, ela abriu o jogo sobre sua torcida para o campeão do BBB 24.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista afirmou que continua a acompanhar o programa, que chegou ao seu top 10 na última terça-feira, 19, após a eliminação de Raquele (23). Valentina diz que, apesar de gostar de uma das sisters, não tem uma torcida específica para a final do BBB .

"Gosto da Fernanda, adoro ela. Mas estou meio sem torcida neste ano, acho que já não estou mais tão envolvida", comenta a atriz brasileira nascida em Paris. "Acabou que todo mundo já sabe quem vai ganhar, aí desistimula."

O favorito do grande público para vencer o prêmio milionário do BBB 24 é o motorista de aplicativo Davi (21). O baiano teve muito destaque desde o início da temporada e, agora na reta final, conquistou uma grande torcida disposta a torná-lo campeão.

A final do reality está prevista para o dia 16 de abril, segunda-feira, e provavelmente terá um "modo turbo" para abranger todas as eliminações necessárias em menos de 30 dias, até que se forme o top 3 com os finalistas.

Além de Davi e Fernanda, ainda estão na casa Isabelle (31), Matteus (27), Alane (25), Beatriz (23), Pitel (24), Leidy Elin (26), Giovanna (27) e MC Bin Laden (30), último membro do grupo camarote a continuar na disputa pelo prêmio que pode chegar a R$ 3 milhões.

Nesta quinta-feira, 21, a dinâmica da casa começa novamente e toma um novo rumo com outra prova do Líder. Na sexta, 22, o vencedor da disputa deverá indicar os participantes que estão na sua mira, para que um novo Paredão se forme no domingo, 24.

