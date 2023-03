Naldo diz que foi chamado para o Lollapalooza no lugar de Drake

Após cancelamento de Drake, Naldo afirmou que 'resolveria o problema' do festival

Após o cantor Drake cancelar sua apresentação no Lollapalooza de última hora, o artista Naldo afirmou que poderia resolver o problema e ir ao festival, entrando na onda dos fãs que pediam para que ele cantasse em São Paulo.

Nas redes sociais, ele afirmou: "Eu estou em Paraty [no Rio de Janeiro] agora. Pô, mais uma missão aí pra mim, né? Soube que o Drake cancelou o show. E o Lollapalooza já está me chamando aqui. Acordei com o zap e e-mail de um monte de gente me chamando para cobrir o cancelamento do Drake. Ou seja, o Drake cancelou e teremos Naldo Benny no Lollapalooza. A voz do povo é a voz de Deus. O povo tá pedindo o Naldo e aí eu tô chegando hein".

O cantor chegou mesmo a ir para o evento de helicóptero, mas somente participou de uma ação de publicidade de bebida. "Vocês pediram e a gente trouxe Naldo Benny pro Lolla. O mundo é nosso palco e o nosso artista ainda vai surpreender vocês", disse a publicação da marca.

Histórias mirabolantes

Vale lembrar que o marido de Moranguinho ficou conhecido por contar histórias, quase inacreditáveis, nos podcasts em que participa sobre encontros com Lebron James, Will Smith, Chris Brown, e até Gisele Bündchen.