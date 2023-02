Carnaval / MEME

Após dizer que convenceu Gisele Bündchen a vir para o Brasil, Naldo posta foto com ela

Cantor Naldo relembrou meme com Chris Brown ao postar foto com Gisele Bündchen no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/02/2023, às 19h41

Naldo posa com Gisele Bündchen - Foto: reprodução/Instagram